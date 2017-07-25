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Portakal Çiçeği sanatçıları ağırlıyor

Portakal Çiçeği Sanat Kolonisi geleneksel yaz partisinin ardından engelli çocukları ve sanatçıları ağırlıyor.

Portakal Çiçeği sanatçıları ağırlıyor

2008 yılında iş adamı Ahmet Şahin tarafından kurulan Portakal Çiçeği Sanat Kolonisi CEO'su Hakan Körpü, koloninin kurulduğu günden bugüne kadar 49 ülkeden 919 sanatçı ağırlayıp 29 sanat kolonisi, 69 sergi, 39 etkinlik, 3 fuar katılımı, ve 9 sanat buluşması gerçekleştirdiğini belirtti. Koloni ayrıca bugüne kadar toplum yararına yaptığı çalışmalar nedeniyle de bugüne kadar 4 onur ödülü aldı. 

30 ENGELLİ ÇOCUKLA SANATSAL ÇALIŞMALAR YAPILACAK

Dünya çapında üne sahip Portakal Çiçeği Sanat Kolonisinin CEO'su Körpi sanat kolonisi ile ilgili olarak, "30 Temmuz - 5 Ağustos 2017 tarihleri arasında Sapanca Doğapark'da ülkemizin dört bir yanından gelen 30 engelli çocukla sanat çalışmaları gerçekleştirecek. Öğretmenleri ile birlikte ağırlanacak olan çocukların farklı disiplinlerde çalışmalar yapan sanatçılarla birlikte gerçekleştireceği proje bir çeşit rehabilitasyon özelliği taşımakta bu da onları toplumsal hayata yakınlaştırmaktadır" dedi.

Türk sanat ortamının önemli organizasyonlarından biri olan Portakal Çiçeği 8 Temmuz'da gerçekleştirdiği ve Türkiye Sanat ortamından 300 kişinin yer aldığı geleneksel yaz partisi ve engelli çocuklar sanat programından sonra önümüzdeki aylarda yine Hakan Körpi direktörlüğünde ve Denizhan Özer küratörlüğünde dünyanın farklı ülkelerinden sanatçıları bir araya getiren çalıştay ve sergilerle programlarına devam edecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #portakal çiçeği #koloni
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