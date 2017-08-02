PTT AŞ, Bandung 2017 Dünya Pul Sergisi'ne katılacak.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, 3-7 Ağustos'ta Endonezya'nın Bandung şehrinde düzenlenecek "Bandung 2017 Dünya Pul Sergisi"ne, PTT tarafından katılım sağlanacak ve sergi alanında "Bandung Dünya Pul Sergisi 03-07.08.2017 Bandung" ibareli özel tarih damgası kullandırılacak.
Konuya ilişkin özel tarih damgalı zarflar 2,00 lira bedelle www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulacak.
PTT, Bandung 2017 Dünya Pul Sergisi'ne katılacak.
PTT AŞ, Bandung 2017 Dünya Pul Sergisi'ne katılacak.