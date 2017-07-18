Siirt'te 57 yaşındaki 3 çocuk babası Halis Güngör, dayısı ve öğretmeninin desteğiyle eline aldığı fırçayla 41 yıldır resim tutkusunun peşinden gidiyor.

Siirt'te yaşayan 57 yaşındaki 3 çocuk babası Halis Güngör, ailesinin karşı çıkmasına rağmen 41 yıldır tutkuyla resim yapıyor.



Çocuklarını bu işten kazandığıyla üniversitede okutan Güngör, aynı zamanda yeni ressamlar yetiştiriyor.



Güngör, çocuk yaşlarda gazete ve dergilerde yayımlanan çizgi romanlardan etkilenerek, resim çizmeye başladı.



İlkokul yıllarında resim öğretmeni Ali Akan'ın yeteneğini farkederek kendisine hediye ettiği fırçayı elinden düşürmeyen Güngör, ailesi ve çevresindekilerin, "para kazanamazsın" diyerek karşı çıkmalarına rağmen büyük ilgiyle resim yapmayı sürdürdü.



Ailesinin tepki gösterdiği dönemde İzmir’de öğretmenlik yapan dayısı Emin Özçiçek'in teşvikiyle hayalinin peşinden giden Güngör, eğitimi sürerken 1976'da ilk atölyesini açtı.



41 yıldır aynı atölyede sürdürdüğü mesleğiyle ailesinin geçimini sağlayan, 3 çocuğunu üniversitede okutan Güngör, yanında yetiştirdiği birçok gencin de bu işten ekmeğini kazanmasına vesile olmanın mutluluğunu yaşıyor.













"İçimdeki ressamı keşfettim"



Güngör, kendini bildi bileli resim yaptığını söyledi. Bu ilginin çizgi romanlarla başladığını dile getiren Güngör, "Tarkan'ın çizgi romanını gördüğüm zaman içimdeki ressamı keşfettim. İlkokul birinci sınıftayken mahallemizde bulunan arkadaşların resim ödevlerine yardımcı olurdum. İlk önce mahallenin ressamı olarak başladım bu işe."



Resim yapmasına ailesinin tepki gösterdiğini anlatan Güngör, bu nedenle sık sık eleştirildiğini belirtti.



"Ailem resim çizmeme çok karşıydı. Bana, 'Ne yapacaksın resmi, nasıl para kazanacaksın?' diyorlardı.



Sürekli resim yaptığım için insanlar eleştirirdi. Aradan yıllar geçti, o insanlar gelip evlerine, iş yerlerine manzara çizdirdiler." diyen Güngör, o dönem yaşam şartlarının ağır olduğunu, bu nedenle ailesinin resimle hayatını kazanamayacağından endişe duyduğunu aktardı.



Güngör, 41 yıllık birikimiyle hazırladığı resimleri Siirt ve diğer illerde vatandaşların beğenisine sunmak istediğini belirterek, "En büyük hedefim sergi açmak." ifadesini kullandı.