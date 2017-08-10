Ressam Nilgün Ulukay'ın karma yağlı boya resim sergisi, İstanbul Büyükada'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 50'ye yakın eserin yer aldığı sergi, pazar gününe kadar Büyükada Anadolu Kulübü'nde ziyaret edilebilecek.

Yaşamını, tuvallere ve ailesine adayan bir kadın, Nilgün Ulukay.



45 yıl avukatlık yaptıktan sonra, resim tutkusunun peşinden gitti.



Bugüne kadar yüzlerce esere imza atan Ulukay, 50'den fazla sergi açtı.



El emeği, göz nuru son yağlı boya karma sergisini de Büyükada'da sanatseverlerle buluşturdu.



Ressam Nilgün Ulukay'a göre, eserlerin manevi değerler herşeyin ötesinde...



Ulukay, kendisi gibi resime merak salanlara da tavsiyelerde bulundu.



Yaklaşık 50 yağlı boya resimden oluşan karma sergi, 13 Ağustos'a kadar Büyükada Anadolu Kulübü'nde açık olacak.





HABER: GÖKHAN ÇELİK - KAMERA: BÜLENT ÜNAL

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