Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı belli oldu
Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı belli oldu
Dışişleri Bakanlığı açıkladı! Tarih belli oldu
Dışişleri Bakanlığı açıkladı! Tarih belli oldu
Kentte göz gözü görmüyor! Yüzde 92
Kentte göz gözü görmüyor! Yüzde 92
Korkunç kaza: Ölüler var
Korkunç kaza: Ölüler var

Ressam Nilgün Ulukay'ın karma yağlı boya resim sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Ressam Nilgün Ulukay'ın karma yağlı boya resim sergisi, İstanbul Büyükada'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 50'ye yakın eserin yer aldığı sergi, pazar gününe kadar Büyükada Anadolu Kulübü'nde ziyaret edilebilecek.

Ressam Nilgün Ulukay'ın karma yağlı boya resim sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Yaşamını, tuvallere ve ailesine adayan bir kadın, Nilgün Ulukay.

45 yıl avukatlık yaptıktan sonra, resim tutkusunun peşinden gitti.

Bugüne kadar yüzlerce esere imza atan Ulukay, 50'den fazla sergi açtı.

El emeği, göz nuru son yağlı boya karma sergisini de Büyükada'da sanatseverlerle buluşturdu.

Ressam Nilgün Ulukay'a göre, eserlerin manevi değerler herşeyin ötesinde...

Ulukay, kendisi gibi resime merak salanlara da tavsiyelerde bulundu.

Yaklaşık 50 yağlı boya resimden oluşan karma sergi, 13 Ağustos'a kadar Büyükada Anadolu Kulübü'nde açık olacak.


HABER: GÖKHAN ÇELİK - KAMERA: BÜLENT ÜNAL 
ulusal.com.tr

Etiketler; #Nilgün Ulukay #istanbul
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Iğdır'da ot ve saman fiyatları tavan yaptı
Sonraki Haber
Son dakika: Gökova körfezinde deprem (Muğla Bodrum deprem - son depremler)
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.