16 yıl önce aramızdan ayrılan Türk rock müziğinin önemli isimlerinden Yavuz Çetin anısına Türk rock sanatçıları sahne alacak. Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan 4. Yavuz Çetin Müzik Festivali 13 Ağustos'da UNIQ Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşecek.

Gecede, Büyük Ev Ablukada, Flört, Moğollar, Bulutsuzluk Özlemi, Kurtalan Ekpres, Murat İlkan & Metin Türkcan (Akustik), Pentagram, Sahte Rakı, Can Gox, Palmiyeler, Eskiz, Yavuzcan Çetin, Mosquito sahne alacak.



YAVUZ ÇETİN KİMDİR?



Beste ve söz çalışmalarıyla da milyonları etkisi altına alan, Türkiye'nin büyük değerlerinden Yavuz Çetin, anısına düzenlenen festivalle rock müzik dünyasındaki unutulmaz yerini bir kez daha sağlamlaştıracak.

Blues müziğe olan hayranlığı, kariyerinin önemli adımlarından birini atacağı, 1990 yılında Batu Mutlugil, Sunay Özgün ve Kerim Çaplı ile beraber Blue Blues Band grubunu kurmasına vesile oldu. Çoğunlukla 1970’li yılların rock ve blues şarkılarını ‘cover’layan grupta Yavuz Çetin hem gitar çaldı hem de vokal yaptı.



Fuat Güner ile tanışmasının ardından stüdyo müzisyenliği hayatı başlayan Çetin’in gitarıyla eşlik ettiği sanatçılar arasında İzel, Kıraç, Soner Arıca, Turgut Berkes ve Göksel gibi isimler var. Göksel’in ‘Sabır’ adlı parçasında Talkbox kullanmasıyla Türkiye’de ilk Talkbox kullanan gitarist ünvanına sahip oldu.

İlk albümü “İlk”i 1997’de Ercan Saatçi ile yaptığı çalışmalar sonrasında çıkaran Yavuz Çetin’in bu albümdeki ‘Erkeğin Olmak İstiyorum’ şarkısı Sinan Çetin’in Propaganda adlı filminde kullanıldı.



İkinci albümü “Satılık” için TMC Film Müzik ile anlaşması dahilinde 1999’da stüdyoya giren Çetin, albümün sevenleriyle buluşmasına şahit olamadan 15 Ağustos 2001’de hayata veda etti.