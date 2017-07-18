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Rock Severlerin dikkatine geri sayım başladı !

TÜRKİYE'nin en büyük müzik festivallerinden "Zeytinli Rock Festivali", 23-27 Ağustos tarihleri arasında Balıkesir’de yapılacak.

Rock Severlerin dikkatine geri sayım başladı !

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Zeytinli beldesinde düzenlenecek festival, Athena, Teoman, Şebnem Ferah, Mor ve Ötesi, Hayko Cepkin, Pentagram, Selda Bağcan & Boom Pam’in de aralarında olduğu birçok ünlü sanatçıyı müzikseverlerle buluşturacak. 23-27 Ağustos tarihleri arasında 5 gün boyunca gerçekleştirilecek festivalde ana sahnede 35 konser verilecek. Yüzdeyüz Müzik sahnesinde ise Deniz Tekin, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Neyse, Yok Öyle Kararlı Şeyler, Sena Şener, Ezgi Aktan, Cihan Mürtezaoğlu, Gökcan Sanlıman’ın yanı sıra elemelerle seçilecek onlarca grup sahne alacak.

Milyon Yapım tarafından Umut Kuzey genel koordinatörlüğünde organize edilen festivalde katılımcılara kamp imkanı da sunulacak.

Geçtiğimiz yıl 75 sanatçı ve 150 binden fazla müzikseveri ağırlayan Zeytinli Rock Festivali’nin bu yılki programı şöyle:

23 Ağustos Çarşamba:

Mor ve Ötesi, Feridun Düzağaç, Moğollar, Pilli Bebek, Yeni Türkü, İskender Paydaş, What da Funk

24 Ağustos Perşembe

Teoman, manga, Seksendört, Flört, Tuna Kiremitçi, Niyazi Koyuncu, Set

25 Ağustos Cuma

Athena, Selda Bağcan & Boom Pam, Ceylan Ertem, Pinhani, Adamlar, Pera, Çamur

26 Ağustos Cumartesi

Şebnem Ferah, Hayko Cepkin, Mabel Matiz, Umut Kuzey, Melis Danişmend, Sattas, TNK

27 Ağustos Pazar

Bulutsuzluk Özlemi, Pentagram, Mavisakal, Kurban, Kurtalan Ekspres, Baba Zula, Yedinci Ev


Kaynak: DHA
Etiketler; #rock #şebnem ferah #mabel matiz #zeytinli rock festivali #Balıkesir
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