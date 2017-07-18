TÜRKİYE'nin en büyük müzik festivallerinden "Zeytinli Rock Festivali", 23-27 Ağustos tarihleri arasında Balıkesir’de yapılacak.

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Zeytinli beldesinde düzenlenecek festival, Athena, Teoman, Şebnem Ferah, Mor ve Ötesi, Hayko Cepkin, Pentagram, Selda Bağcan & Boom Pam’in de aralarında olduğu birçok ünlü sanatçıyı müzikseverlerle buluşturacak. 23-27 Ağustos tarihleri arasında 5 gün boyunca gerçekleştirilecek festivalde ana sahnede 35 konser verilecek. Yüzdeyüz Müzik sahnesinde ise Deniz Tekin, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Neyse, Yok Öyle Kararlı Şeyler, Sena Şener, Ezgi Aktan, Cihan Mürtezaoğlu, Gökcan Sanlıman’ın yanı sıra elemelerle seçilecek onlarca grup sahne alacak.



Milyon Yapım tarafından Umut Kuzey genel koordinatörlüğünde organize edilen festivalde katılımcılara kamp imkanı da sunulacak.



Geçtiğimiz yıl 75 sanatçı ve 150 binden fazla müzikseveri ağırlayan Zeytinli Rock Festivali’nin bu yılki programı şöyle:



23 Ağustos Çarşamba:



Mor ve Ötesi, Feridun Düzağaç, Moğollar, Pilli Bebek, Yeni Türkü, İskender Paydaş, What da Funk



24 Ağustos Perşembe



Teoman, manga, Seksendört, Flört, Tuna Kiremitçi, Niyazi Koyuncu, Set



25 Ağustos Cuma



Athena, Selda Bağcan & Boom Pam, Ceylan Ertem, Pinhani, Adamlar, Pera, Çamur



26 Ağustos Cumartesi



Şebnem Ferah, Hayko Cepkin, Mabel Matiz, Umut Kuzey, Melis Danişmend, Sattas, TNK



27 Ağustos Pazar



Bulutsuzluk Özlemi, Pentagram, Mavisakal, Kurban, Kurtalan Ekspres, Baba Zula, Yedinci Ev