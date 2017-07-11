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Rolls Royce'dan ‘’Muhteşem Sekiz Phantom" sergisi

Rolls Royce, 29 Temmuz – 2 Ağustos 2017 tarihleri arasında "Muhteşem Sekiz Phantom" sergisi düzenleyecek

Rolls Royce'dan ‘’Muhteşem Sekiz Phantom" sergisi

Rolls Royce, 29 Temmuz – 2 Ağustos 2017 tarihleri arasında "Muhteşem Sekiz Phantom" sergisi düzenleyecek.

Sir Malcolm Campbell'ın kullandığı otomobil Phantom 2 Continental'in de sergileneceği etkinlik Londra New Bond caddesindeki Bonhams Müzayede Evi'nde gerçekleşecek.   


Kaynak: DHA
Etiketler; #Rolls Royce #‘’Muhteşem Sekiz Phantom
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