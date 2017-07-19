Burdur’un Ağlasun İlçesindeki Sagalassos Antik Kenti, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Özellikle son yıllarda yapılan kazılarda ortaya çıkan eserlerle birlikte, Antik Kente ilgi arttı. 30 bine yakın turistin kenti ziyaret etmesi bekleniyor.

Antik dönemde Pisidia olarak bilinen bölgede yer alan Sagalassos Antik Kenti, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi…



Dağlık, dik yamaçlara kurulu olan kentte ilk yerleşim izleri günümüzden 12 bin yıl öncesine kadar uzanıyor. Son yıllarda yapılan kazılarda ortaya çıkan eserlerle birlikte, Antik Kente olan ilgi arttı.

"Kazılar devam ediyor. Hala büyük bir alanda, kazı çalışması yapılması gereken alanımız var. Ancak bu son yıllarda özellikle yapılan kazılarla beraber eserlerin ortaya çıkmasıyla beraber yoğun bir misafirin ilgi odağı haline geldi."



Antik Kenti yılın ilk 6 ayında 14 bin turist ziyaret etti. Geçen yıl 27 bin kişi civarında turist Sagalassos Antik Kenti’ni ziyaret etmişti. Bu yılda ilk 6 ay içerisinde 14 bine yakın kişi ziyaretini gerçekleştirdi."

Bölge protokolü, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın aylık toplantısının ardından Antik Kent’te incelemelerde bulundu.



Sagalassos Kazı Başkanı Belçikalı Prof. Dr. Jeroen Poblome protokole, devam eden kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Bu yıl 30 bine yakın turistin Antik Kenti ziyaret etmesi bekleniyor. Burdur Valisi Şerif Yılmaz, yerli ve yabancı turistleri Sagalassos Antik Kenti'ne beklediklerini söyledi.

"Turizmde bu kadar geçen yıl kısıtlı olmasına rağmen bu sayıyı burada yakaladık. İnşallah bu artarak devam edecek. Tanıtım olduğu sürece, bu bölgedeki yaşam şartları ve yaşam koşullarını çok daha net bir şekilde burada görebilirsiniz. Bölgenin sadece bugün değil, çok eskiden beri cazibe merkezi olduğunu burada rahatlıkla görebilirsiniz."





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