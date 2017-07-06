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Sanatçı Balamir son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Hakan Balamir, toprağa verildi.

Sanatçı Balamir son yolculuğuna uğurlandı

Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine, sanatçının oğlu Tufan, kızı Martı ile yakınlarının yanı sıra, TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

Yakınları ve cenazeye katılanlar, tabutun başında dua etti, gözyaşı döktü.

Cami bahçesinde taziyeleri kabul eden Tufan Balamir, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Çok sayıda kişinin kendilerini arayarak üzüntülerini paylaştığını belirten Balamir, "Türkiye çok önemli bir değerini kaybetti. Zaten uzun süredir tedavi görüyordu. söylenecek bir şey yok, üzgünüz. Babam çok değerli ve ender yetişmiş sanatçılardan biriydi. ülkemizin başı sağ olsun." diye konuştu.

Hakan Balamir'in cenazesi, kılınan namazın ardından Küçükyalı Mezarlığı'na defnedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Hakan Balamir
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