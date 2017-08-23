Şanlıurfa müziği UNESCO yolunda.
Müzik şehri olarak da bilinen kentin tanıtımı için UNESCO'ya yapılan ön başvuru kabul edildi.
Şanlıurfa Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, başvurunun amacını ve önemini anlattı.
Kentteki müzisyenler de UNESCO tescilinin, kentin tanıtımı için önemli katkı sunacağını savunuyor.
İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Nuri Sesigüzel ve Kazancı Bedih gibi birçok ünlü sanatçının yetiştiği kentin sakinleri de müziğe yatkınlıkları ile biliniyor.
ulusal.com.tr
İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Nuri Sesigüzel ve Kazancı Bedih gibi unutulmaz sesleri yetiştiren Şanlıurfa bu özelliği ile UNESCO'ya başvurdu. Şanlıurfa müziğinin UNESCO tarafından tescillenmesi kentin tanıtımına büyük katkı sunacak.
Şanlıurfa müziği UNESCO yolunda.
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