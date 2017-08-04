Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen "18. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali"nde iki yıl önce hayatını kaybeden Kayahan anısına konser gerçekleştirildi.

Büyükçekmece Kültür Park'taki konserde İskender Paydaş, Suat Suna ve Kayahan'ın eşi İpek Açar, usta sanatçı Kayahan'ın sevilen eserlerini seslendirdi.



Sanatçılar, Kayahan'ın "Gönül Sayfam", "Atın Beni Denizlere", "Seni Seviyorum", "Ve Melankoli", "Esmer Günler", "Mor Menekşe", "Geceler" ve "Sabahlar Uzak" gibi birçok şarkısını seyircilerle birlikte söyledi.



Konserde aynı zamanda Suat Suna gitar ve keman, İskender Paydaş ise klavye çaldı.



Suat Suna, Kayahan'la birlikte çok vakit geçirdiklerini belirterek, "Çok sohbet etme şansım oldu onunla. Bazı şarkılarıma bana onur verici katkıları oldu. 'Bir şarkıyı çocuklar severse herkes sever' derdi." ifadelerini kullandı.



Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, yaklaşık iki saat süren konserin arasında Açar, Suna ve Paydaş'a plaketle çiçek takdim etti.