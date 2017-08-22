Eskişehir Odunpazarı'nda Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı devam ediyor. Hicri Sezen Parkında bu yıl 3'üncüsü düzenlenen etkinliğe yurttaşların ilgisi yoğun oldu. Çömlek yapımını öğrenen Eskişehirliler, tezgah başına geçti, çömlek yaptı.

Tarihi böyle olunca seramikle ilgili etkinlikte şart oldu. Odunpazarı Belediyesi 3 yıldır Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı yapıyor.Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt çalıştayın amacını anlattı. Amacına uygun etkinliklerde gün boyu ardı ardına yapıldı.2'si yabancı 14'ü yerli toplam 16 sanatçının yer aldığı etkinliğe yurttaşlar büyük ilgi gösterdi.Alana seramik eşyaların yer aldığı stantlar kuruldu. En çok, Sorkun Çömleklerinin bulunduğu stant dikkat çekti. Sorkunlu Çömlekçiler, yurttaşlara çömlek yapımını öğretti. Tezgah başında yurttaşlar hünerlerini sergiledi.Yunanlı Sanatçılar Kostas Karakitsos ve George Yavatsis, çalıştaya katıldıkları için oldukça mutlu. İyi arkadaşlıklar kuran iki sanatçı yaptıkları eserleri de sergiye bağışladılar.Çalıştay boyunca sanatçılar tarafından yapılan eserler, Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde sergilenecek.