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Ses sanatçısı Seyfettin Sucu’nun eşi Ayşe Sucu hayatını kaybetti

İzmir’de vefat eden ve İbrahim Tatlıses'in hayranı olduğunu açıkladığı ses sanatçısı Seyfettin Sucu’nun eşi Ayşe Sucu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ses sanatçısı Seyfettin Sucu’nun eşi Ayşe Sucu hayatını kaybetti

1987 yılında konser için gittiği İzmir'de hayatını kaybeden Şanlıurfalı ses sanatçısı Seyfettin Sucu'nun 74 yaşındaki eşi Ayşe Sucu, çocuklarıyla birlikte yaşadığı Kamberiye Mahallesindeki evinde akşam saatlerinde kalp krizi geçirdi. Ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Sucu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sucu'nun cesedi, hastane morguna kaldırıldı. Ayşe ve Seyfettin Sucu çiftinin 3 çocuğu vardı.

İBRAHİM TATLISES'İN EN YAKIN ARKADAŞIYDI

İbrahim Tatlıses gibi birçok sanatçıya örnek olduğu Seyfettin Sucu, ölmeden önce İbrahim Tatlıses'in en yakın arkadaşı olarak tanınıyordu. Seyfettin Sucu'ya olan hayranlığını her fırsatta dile getiren İbrahim Tatlıses, bir konuşmasında ise "Herkes bana hayran, ben Seyfettin'e" ifadelerini kullanmıştı.

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Etiketler; #Ayşe Sucu #ibrahim tatlıses #izmir #seyfettin sucu
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