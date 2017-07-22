"Şoför Nebahat" karakteriyle Türk milletinin gönlüne giren ve 88 yaşında hayatını kaybeden Sezer Sezin son yolculuğuna uğurlanıyor. Usta oyuncu için ilk tören Cemal Reşit Rey Salonu'nda yapıldı. Törene başta Sezin'in ailesi olmak üzere sanatçı dostları ile yakınları ve sevenleri katıldı. Usta sanatçı Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törende Sezin'in kısa özgeçmişi okundu. Sanat yaşamı boyunca unutulmaz filmlerde aldığı rollerin yansıtıldığı görüntüler izletildi.



Usta oyuncunun tabutu son kez çıkarıldığı sahneden alkışlarla indirildi. Sezin'in cenazesi Teşvikiye Camii'nde kılınan namazın ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Yeşilçam'da "Şoför Nebahat' karakteriyle ünlenmişti Sezer Sezin. Onun hayat verdiği karekter bir döneme de damgasını vurmuştu.







Güçlü kadın rolleri ve erkeksi tavırları kendisiyle özdeşleştirmeyi başarmış Şoför Nebahat. Türk halkına kendini sevdirmeyi bildi.



Oyuncu olmaya karar verdiğinde daha çok küçüktü yaşı. Tiyatroya ilk adımı Kral'ın kızı rolüyle attı. Sonra da Şoför Nebahat oldu. 33 ayrı filmde ve bir çok tiyatro oyununda rol aldı.



Tıpkı erken başladığı gibi oyunculuğu erken de bıraktı.





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