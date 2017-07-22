"Askeri okullar derhal açılsın"
İstanbul'dan acı haber: Bir polis şehit
İstanbul'dan acı haber: Bir polis şehit
"Hiçbir Alman şirketle ilgili soruşturma söz konusu değil"
Almanya krizinde flaş gelişme! Bakanlar
Almanya krizinde flaş gelişme! Bakanlar

"Şoför Nebahat" son yolculuğuna uğurlandı

"Şoför Nebahat" karakteriyle Türk milletinin gönlüne giren ve 88 yaşında hayatını kaybeden Sezer Sezin son yolculuğuna uğurlanıyor. Usta oyuncu için ilk tören Cemal Reşit Rey Salonu'nda yapıldı. Törene başta Sezin'in ailesi olmak üzere sanatçı dostları ile yakınları ve sevenleri katıldı. Usta sanatçı Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Şoför Nebahat" son yolculuğuna uğurlandı

Törende Sezin'in kısa özgeçmişi okundu. Sanat yaşamı boyunca unutulmaz filmlerde aldığı rollerin yansıtıldığı görüntüler izletildi. 

Usta oyuncunun tabutu son kez çıkarıldığı sahneden alkışlarla indirildi. Sezin'in cenazesi Teşvikiye Camii'nde kılınan namazın ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yeşilçam'da "Şoför Nebahat' karakteriyle ünlenmişti Sezer Sezin. Onun hayat verdiği karekter bir döneme de damgasını vurmuştu. 



Güçlü kadın rolleri ve erkeksi tavırları kendisiyle özdeşleştirmeyi başarmış Şoför Nebahat.  Türk halkına kendini sevdirmeyi bildi. 

Oyuncu olmaya karar verdiğinde daha çok küçüktü yaşı. Tiyatroya ilk adımı Kral'ın kızı rolüyle attı. Sonra da Şoför Nebahat oldu. 33 ayrı filmde ve bir çok tiyatro oyununda rol aldı.

Tıpkı erken başladığı gibi oyunculuğu erken de bıraktı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #ürk sineması #şöför nebahat
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Antalyaspor'a büyük şok!
Sonraki Haber
'Hero'nun sırrı ortaya çıktı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.