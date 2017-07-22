Türk sinemasının ustalarından, ’Şoför Nebahat’ karakteriyle ünlenen ismi Sezer Sezin, İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanıyor. Usta oyuncu için ilk tören Cemal Reşit Rey Salonu’nda düzenleniyor. Törene başta Sezin’in ailesi olmak üzere sanatçı dostları ile yakınları ve sevenleri katılıyor.

Önceki gün 88 yaşında hayatını kaybeden Sezer Sezin’in Türk bayrağına sarılı tabutu saat 10.00 sıralarında Harbiye’deki Cemal Reşit Rey’e getirildi. Tabutun üzerine ’kızların’ ve ’torunların’ yazılı iki adet çiçek kondu.







Törene katılan Hülya Koçyiğit, Sezen Sezin’in Türk sinemasının kurucularından olduğunu belirterek, "Sezen Sezin, sinemacılar kuşağı dediğimiz kuşağın ilk temsilcilerindendir. Türk sinemasının kurucularından ve büyük bir sanatçı. Her zaman hayranlık duyduğum bir önder, bir idol benim için.... Bugün onu son yolculuğuna uğurluyoruz. Tüm sevenlerinin, tabi önce evlatlarının ve Türk sinemasının başı sağolsun" dedi.







Sezer Sezin'in anma töreninde salonun boş olması dikkatlerden kaçmadı