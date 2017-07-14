TARİHİ kent Kars'ta kendilerine özgü kıyafetleri dikkat çeken ve çeşitli müzik türlerini seslendiren sokak sanatçıları vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Atatürk Caddesi'nde seslendirdikleri eserlerle yoldan geçenlerin ilgiyle dinlediği sokak sanatçıları, İstanbul'dan yola çıkarak Karadeniz üzerinden Doğu'ya geldiklerini söyledi. Kentte ilk kez sokakta çeşitli enstrümanları çalarak çeşitli eserleri seslendiren özgün sokak müzisyenlerini gören vatandaşlar büyük ilgiyle izledi. Özgün Sokak müzisyenlerinden Emre Esenlik İstanbul'dan yola çıktıklarını, şimdiye kadar 10’a yakın küçük ve büyük şehire uğradıklarını söyledi.



Grup üyelerinden Evren Kılıç'ın Diyarbakır, Onur Çakır'ın Giresun, Buğra Koska'nın Antalya ve Serhado'nun da Hakkarili olduğunu kaydeden, kendisi Afyonlu olan Esenlik, Türkiye'yi dolaşarak müzik yapmayı hedeflediklerini belirtti. Esenlik, "Biz vatandaşlarımızı eğlendirmenin peşindeyiz. Ne mutlu bize onları eğlendirebiliyorsak" diye konuştu.