Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki Ilısu Barajı'nın tamamlanmasıyla, baraj gölü altında kalacak tarihi eserleri, ziyaretçiler, tüplü dalışla görebilecek.

Batman'ın Hasankeyf ilçesi su altı dalış turizminin gözdesi olacak.



Ilısu Barajı HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma Kurtarma Çalışmalarıkapsamında baraj gölü altında kalacak eserlerden Zeynel Bey Türbesi yeni Hasankeyf'teki yerine taşınırken, İmam Abdullah Türbesi, Artuklu Hamamı, Er-Rızk Camisi minaresi, Orta Kapı, Süleyman Han Camisi, Yamaç Külliyesi, Kızlar ve Koç camilerinin taşınması için de hazırlıklar yapılıyor.



Hasankeyf Kalesi'nin korunması amacıyla yaklaşık bir kilometrelik duvar örülüyor. Bu duvar sayesinde kalenin sudan zarar görmesi engellenecek. Ayrıca iş makinelerinin giremediği alanlarda düşme tehlikesi olan kayalar, dağcılar tarafından düşürülecek.







Hasankeyf Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven AA muhabirine, Ilısu Barajı HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma Kurtarma Çalışmalarını su altı ve su üstü eserler olarak ikiye ayırdıklarını söyledi.



Baygüven, su altında kalacak olan eserlerin güçlendirilmesi, taşınamayacak durumdaki eserlerin yerinde korunması amacıyla güçlendirme çalışmasına başlandığını dile getirerek, "Güçlendirme çalışmaları için 100 milyon lira harcama yapılacak." dedi.



Hasankeyf Kalesi'nin turizme yeniden açılması için güçlendirme çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu işaret eden Baygüven, "Kalede çalışmaya kısa sürede başlanacak. Su altında kalacak tarihi Roma Köprüsü'nün ayaklarında güçlendirme yapılıyor. İleride orada su altı dalışları yapılacak." bilgisini paylaştı.



"İlçemiz artık su sporları turizmiyle de anılacak"



Hasankeyf Kültür Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz ise tarihi ilçede eserlerin taşınmasının ardından göl havzasında kalacak olan eserlerin güçlendirilmesinin ilçede su altı dalış turizminin yapılmasını sağlayacağını söyledi.



Akdeniz, "Bu eserler artık su altında konuklarını ağırlayacak. Zeynel Bey'in taşınmasına inanmayanlar o gün nasıl hayretler içerisinde türbenin taşınmasını izlediyse, bugün de bu eserlerin su altı turizmine katkı sağlayacağına inanmayabilir ama o gün geldiğinde ilk dalışı eminim ki onlar yapacaktır. Bu sayede daha önce sadece mağaralarıyla bilinen ilçemiz artık su sporları turizmiyle de anılacak." diye konuştu.