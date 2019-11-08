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Su altında resim sergisi

Muğla Fethiye'de su altında resim sergisi açıldı. 7 ülkeden 14 ressamın su altında yaptığı büyük beğeni topladı.

KÜLTÜR SANAT 08.11.2019, 13:59
Su altında resim sergisi

Hem dalış hem de su altında resim yaptılar.

Ressamların su altındaki çalışmaları böyle görüntülendi.

Muğla Fethiye'de "2. Uluslararası Denizlerimiz ve Renklerimiz Sualtı Resim Çalıştayı" yapıldı.

Çalıştay kapsamında 7 ülkeden 14 ressamın su altında yaptığı resimler izlenime sunuldu.


5 gün süren proje kapsamında yapılan resimlerden oluşan sergi, Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde açıldı. 

ulusal.com.tr

#muğla #fethiye #Resim Sergisi #su altı
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