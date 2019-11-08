Su altında resim sergisi

Hem dalış hem de su altında resim yaptılar.



Ressamların su altındaki çalışmaları böyle görüntülendi.



Muğla Fethiye'de "2. Uluslararası Denizlerimiz ve Renklerimiz Sualtı Resim Çalıştayı" yapıldı.



Çalıştay kapsamında 7 ülkeden 14 ressamın su altında yaptığı resimler izlenime sunuldu.



5 gün süren proje kapsamında yapılan resimlerden oluşan sergi, Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde açıldı.

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