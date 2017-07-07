Sümela Manastırı'nın yer aldığı Karadağ'ın eteklerinde, kaya ve buz kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için yürütülen projenin ikinci etabına geçildi.

İnanç turizmi açısından değerlendirildiğinde dünyanın sayılı mekanları arasında gösterilen Sümela Manastırı'nın yer aldığı Karadağ'ın eteklerinde, kaya ve buz kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için yürütülen projenin ikinci etabına geçildi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü koordinesinde uygulanan kaya ıslahı ve restorasyon çalışması kapsamında, Doğu Karadeniz'e gelen turistlerin uğrak mekanı olan Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı ve Ören Yeri, 22 Mayıs 2015'den itibaren ziyarete kapatıldı.



Projenin birinci etabı kapsamında öncelikle manastırın bulunduğu Karadağ'ın kayaç yapısı incelendi ve hazırlanan rapor doğrultusunda uygulama çalışması gerçekleştirildi.



Çelik halatlar yardımıyla dağa tırmanan endüstriyel dağcılar, manastırın avlusuna kadar olan bölümdeki kaya parçalarını güvenlik açısından kontrol etti. Dağcılar, düşme riski taşıyan kaya parçalarını çeşitli yöntemler kullanarak tehlike olmaktan çıkardı.







Toplam 6 etapta tamamlanması planlanan çalışmanın ilk etabı bir süre önce sona erdi. İkinci etaba geçilebilmesi için ihaleye çıkıldı ve kısa süre önce bu aşama da tamamlandı.



İkinci etap kapsamında, Sümela Manastırı'nın giriş kapısının üst kısmında bulunan yaklaşık 60 tonluk kayanın parçalanarak düşürülmesi için çalışma gerçekleştirilecek.



Kayanın, çeşitli yöntemlerle parçalanarak bulunduğu yerden alınması planlanıyor.



"Sümela'nın gelecek 200 yılını kurtaracak"



Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, kaya ıslahı ve restorasyon projesinin toplam maliyetinin 50 milyon lira olduğunu söyledi.

Projenin ikinci etap çalışmalarına kısa süre içinde başlanacağına işaret eden Koçhan, şu değerlendirmede bulundu:



"Manastırın giriş kapısının üzerinde tehlike arz eden 60 tonluk kaya var.



Ekipler, kayayı bulunduğu yerden almak için çalışacak. Kaya bulunduğu yerden alındıktan sonra, manastıra ulaşımı sağlayan mevcut yola düşen kaya parçaları da temizlenecek. Turistlerimize, yıl sonunda Sümela Manastırı'na kadar yürüyebilecekleri güzergah hazırlamayı planlıyoruz. Bunu da başaracağımıza inanıyorum."



Koray Koçhan, tarihi yapıda profesyonelce bir çalışma gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle devam etti:



"Restorasyon, Sümela'nın gelecek 200 yılını kurtaracak. Çalışmanın 2018 yılının sonlarına doğru tamamlanması hedefleniyor. Restorasyon tamamlanınca ziyaretçiler çok değişik bir Sümela Manastırı ile karşılaşacak. İnanıyoruz ki restorasyon, Sümela'nın en az gelecek 200 yılını kurtaracak."