Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden, Karadağ'ın eteğindeki sarp ve kayalık alana kurulu tarihi Sümela Manastırı, bölgeye yapılacak seyir terasları sayesinde kuş bakışı izlenebilecek.

Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı, Kültür ve Turizm Bakanlığının da desteğiyle yapılacak seyir terasları ile kuş bakışı izlenebilecek.



Türkiye'nin inanç turizmi yönünden önemli merkezlerinden tarihi Sümela Manastırı, bölgeye gelen turistlerin ziyaret ettiği mekanların başında yer alıyor.



Manastır, bölgedeki tarih, kültür ve doğa turizmine önemli katkı sağlıyor ve ziyaretçilerine yemyeşil ormanları ile eşsiz doğal güzellikleri bir arada sunuyor.



Alternatif turizm destinasyonlarına hız verilen yörede, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığının da desteğiyle biri cam olmak üzere 4 seyir terası yapılması için çalışmalara başlandı.



İhale süreci tamamlanan ve yaklaşık maliyeti 4 milyon lira olan proje kapsamında yapılacak seyir terasları ile Sümela Manastırı karşıdan kuş bakışı izlenebilecek.









"Yörenin eşsiz doğal güzellikleri ziyaretçilerini büyülüyor"



Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Maçka'nın 4 bin yıllık geçmişinin izlerini ve kültürünü, doğal güzellikleriyle turizmin hizmetine sunduğunu söyledi.



Koçhan, Sümela Manastırı'nın kaya ıslahı ve restorasyon çalışmaları nedeniyle bir süreliğine kapalı olduğunu anımsatarak, o nedenle de manastıra gelen turistlere yönelik farklı alternatifler oluşturduklarını anlattı.



Manastırın patika yolunun alt kısmında bulunan ve bir süre önce Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizme kazandırılan Aya Varvara Kilisesinin, bu kapsamda yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördüğünü vurgulayan Koçhan, "Aya Varvara Kilisesi, misafirlerine Sümela Manastırı'nı görselleriyle hem 3 boyutlu gezme imkanı hem de uzaktan doğal güzellikleriyle görme imkanı sunuyor. Yörenin eşsiz doğal güzellikleri ziyaretçilerini büyülüyor." diye konuştu.



"Biri cam olmak üzere toplamda 4 seyir terası yapacağız"



Koçhan, "Dünyaca ünlü Sümela Manastırı'na biri cam olmak üzere toplamda 4 seyir terası yapacağız. Seyir terasları, yemyeşil ormanları, Karadağ'ın eteğindeki tarihi Sümela Manastırı ve müthiş manzarasıyla yerli ve yabancı turistleri cezbedecek." ifadelerini kullandı.



Koçhan, seyir teraslarının ikisinin yapımına başlandığını belirterek, yörenin turizme hazır olduğunu ve ziyaretçilerini beklediğini sözlerine ekledi.