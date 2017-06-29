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Süper Loto 29 Haziran çekiliş sonucu

Süper Loto 29 Haziran çekiliş sonucu belli oldu. 6 bilen çıkmayınca 30 milyon 453 bin 75 liralık ikramiye haftaya devretti

Süper Loto 29 Haziran çekiliş sonucu

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 30 milyon 453 bin 75 lira 89 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 506'ncı hafta çekilişinde 5 bilen 156 kişi 10 bin 744 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 9 bin 547 kişi 189'ar lira, 3 bilen 194 bin 575 kişi 15 lira 95'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 6 milyon 584 bin 58 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 4 milyon 754 bin 511 lira 15 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 2 milyon 660 bin 227 lira 69 kuruş kamuya aktarılacak.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #süper loto
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