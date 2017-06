Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla turistlerin akınına uğradı

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra genellikle 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evlerin yer aldığı "açık hava müzesi" konumundaki Safranbolu'da, 18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilmiş konaklardan dönüştürülen yaklaşık 8 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonlarda, bayram süresince doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Dünyanın "en iyi korunan 20 kent"i arasında gösterilen ve "korumanın başkenti" adıyla anılan tarihi ilçeye, 3 günlük tatilde, günübirlikçilerle birlikte yaklaşık 75 bin turist geldi.

Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kültür turizmi açısından Safranbolu'nun ülkenin önde gelen yerlerinden birisi olduğunu söyledi.

Bu nedenle yılın her mevsimi ilçelerinde turist ağırladıklarını ifade eden Şahin, özellikle tatil zamanlarında yoğunluk yaşandığını dile getirdi.

İlçeye, İstanbul, Ankara, Bolu, Eskişehir, Kocaeli ve Sakarya gibi illerden daha çok turist geldiğine dikkati çeken Şahin, "Bu bayram ilçemizde çifte bayram yaşandı diyebiliriz. Üç gün içinde ilçemize günübirlikçilerle birlikte yaklaşık 75 bin turist geldi. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için elimizden geleni yaptık. Her köşe başında lokum ikramlarımız oldu. Rehber desteği verildi. Her geçen yıl yoğunluğun arttığı ilçemizde önemli çalışmalarımız var. Turizm alanında yapılan projelerimiz de hayata geçtiğinde her şey daha güzel olacak." diye konuştu.