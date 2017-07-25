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Tarihi Rumkale turizme kazandırılacak

Hazreti İsa'nın havarilerinden Yuhanna'nın Roma döneminde mesken tuttuğu ve kayadan oyma bir odada İncil nüshalarını çoğalttığı rivayet edilen Rumkale, turizme açılacak.

Tarihi Rumkale turizme kazandırılacak

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve İncil'in nüshalarının çoğaltıldığı yer olarak rivayet edilen Rumkale, turizme kazandırılacak.

Gaziantep'in Nizip ve Yavuzeli ilçeleri ile Şanlıurfa'nın Birecik ve Halfeti ilçeleri sınırlarında bulunan, Urartu, Babil, Sümer, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin izlerini taşıyan Rumkale, Merzimen Çayı'nın Fırat Nehri'ne döküldüğü bölgede, kayalıklarla çevrili bir tepede bulunuyor.

Kale ve çevresi, bünyesinde barındırdığı tarihi yapıların yanı sıra özellikle bahar aylarında Fırat Nehri boyunca uzanan doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Hristiyanlar tarafından da kutsal sayılan Rumkale'yi, Hazreti İsa'nın havarilerinden Yuhanna'nın Roma döneminde mesken tuttuğu ve kayadan oyma bir odada İncil nüshalarını çoğalttığı rivayet ediliyor.

Doğu ve batı tarafındaki sur duvarlarında onarım yapılan kalenin kuzeyinde yer alan ve 13. yüzyılda Yakubi Azizi Barşavma'nın adına inşa ettirdiği manastırda, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen restorasyon çalışmalarında da sona gelindi.


Kaynak: AA
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