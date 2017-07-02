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Tarihi Sirkeci Tren Garı, antika festivaline ev sahipliği yaptı

Tarihi Sirkeci Tren Garı, antika festivaline ev sahipliği yaptı. Tarihe tanıklık etmiş çok sayıda ürünün sergilendiği festivalden elde edilen gelirin bir kısmı engelli vatandaşların ihtiyaçları için kullanılacak.

Tarihi Sirkeci Tren Garı, antika festivaline ev sahipliği yaptı
Gramafonlar.. asırlık oyuncaklar... daktilolar ve tarihe tanıklık etmiş daha pek çok antika..

Antika festivalinin ilk gününde vatandaşların ve turistlerin ilgisi yoğundu.

Esnaf hem ilgiden katıldıkları sosyal sorumluluk projesinden memnun.

Antika festivali 10 Temmuz'a kadar İstanbul Sirkeci Garı'nda ziyaretlere açık olacak.



HABER: GÖKHAN ÇELİK - KAMERA: BÜLENT ÜNAL
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