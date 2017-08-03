Diyarbakır'ın Sur ilçesinde İslam'ın 5.Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen tarihi caminin çevresinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce başlatılan çalışmaların gelecek ay tamamlanması planlanıyor.

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'nin daha güzel görünüme kavuşması için çevre düzenlemesi yapılıyor.



Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, İslam'ın 5. Haremi Şerif'i olarak kabul edilen, ibadetin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği tarihi camide başlatılan çalışmalar kapsamında bazalt ve mermer döşemesi, su yalıtımı, süs havuzu ve yerden aydınlatma yapılıyor, halkın dinlenmesi amacıyla cami önüne banklar kuruluyor.







Abdurrahman Güneli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür çalışmaların güzel sonuçları beraberinde getirdiğini söyledi.



Ulu Cami'nin tarihi önemine değinen Güneli, kentin ve caminin her türlü güzel hizmete layık olduğunu vurguladı.



"Bu hizmetler ileride çocuklarımız ve torunlarımız için çok hayırlı olacaktır." diyen Güneli, yapılan hizmetlerin sürdürülmesini istedi.







"Hizmetlerin devamını bekliyoruz"



Mustafa Kaman ise halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğunu belirtti. Ulu Cami'nin kutsal bir mekan olduğuna işaret eden Kaman, "Kim memleketimize hizmet sunmuşsa Allah razı olsun. Yapılan hizmetlerin devamını bekliyoruz." dedi.



Caminin önünde tespih satışı yapan Murat Çınar, çalışmalarla caminin çevresinin de güzel bir görünüme kavuşacağını ifade etti.



Sur'da huzurun tesis edilmesinin ardından hükümetin onarım çalışmalarını hızlandırdığını dile getiren Çınar, projenin uygulanmasıyla güzel sonuçların ortaya çıkacağına inandığını anlattı.



Çınar, "Ulu Cami'nin çevre düzenlemesi yapılırsa en azından görüntü güzel olur. Gelenler camiyi gezerken buralarda oturup, sohbet edebilecekler. Proje güzel." dedi.