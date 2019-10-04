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Tarık Ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçı için İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlendi.

Tarık Ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tarık Ünlüoğlu, 62 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu için İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlendi.

Sevenleri ve sanatçı dostları, Ünlüoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutunun başında bir araya geldi. 

Dostları hatıralarını anlatarak vedalaştı usta oyuncuyla.

Törenin ardından cenaze aracına taşındı Ünlüoğlu'nun naaşı, Levent Camisine gönderildi. 

Ünlüoğlu'nun cenazes Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verildi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #tarık ünlüoğlu #istanbul
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