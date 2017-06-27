Tripolis Antik Kenti'ndeki kazılarda, tavlanın erken versiyonu olan Roma döneminin popüler oyunu "Ludus duodecim sctiptorum"a ait birçok buluntuya ulaşıldı

Buldan ilçesindeki Tripolis Antik Kenti'nde devam eden kazılarda, tavlanın erken versiyonu olan Roma döneminin popüler oyunu "Ludus duodecim sctiptorum"a ait birçok buluntuya ulaşıldı.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Tripolis Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Bahadır Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Helenistik Dönem'de Frigya, Karya ve Lidya bölgelerinin kesişim noktasında, Lidya sınırları içerisinde yer alan Tripolis Antik Kenti'nde 2017 yılının kazı çalışmalarına 50 kişilik bir ekiple başladıklarını anlattı.

Tripolis'te 3 bin 500 metrekare büyüklüğündeki pazar yerinin doğusundaki üstü kapalı sütunlu galeri yakınlarında ve Sütunlu Cadde üzerinde kazı ve restorasyonları tamamlayarak ziyarete açtıklarını hatırlatan Duman, temmuz ayından itibaren kazı planına kaldıkları yerden devam edeceklerini belirtti.

Kentte birçok pazar yeri bulduklarını ifade eden Duman, agora denilen 3 yer tespit ettiklerini anlattı.

Agoralardaki sosyal aktivitelerden birinin tavlanın erken versiyonu Roma döneminin popüler oyunu "Ludus duodecim sctiptorum" olduğunu söyleyen Duman, şu değerlendirmeyi yaptı:

"2 bin yıl önce de o dönemde de pazar yerinde dükkan açan esnaf ve işportacılar boş zamanlarını geçirmek için bu tavla oyununu oynamışlar. Üç zar ve oyun pulları ile oynanan bu oyunla ilgili birçok buluntu kazı çalışmalarında tespit edildi. En önemli buluntu grubunu ise bu oyunun üzerinde oynandığı mermer plakalar yer almaktadır. Tavlanın daha erken bir versiyonundan oynanıyormuş diyebiliriz."

Duman, anıtsal çeşmenin ortaya çıkartılmasının maddi açıdan çok zorlu olacağını ve bunun içinde bir sponsor arayışına girdiklerini sözlerine ekledi.



"2 bin yıllık anıtsal çeşme bulundu"

Doç. Dr. Duman, bu yıl başındaki çalışmalar sırasında Roma dönemine ait anıtsal bir çeşme tespit ettiklerini ve o bölgede kazıları hızlandırdıklarını vurgulayarak, "Bu yılın en önemli buluntuları arasında yerini alacak anıtsal bir çeşmeye rastladık." dedi.

Yılın ilk yarısında daha çok restorasyon faaliyetlerine ağırlık verdiklerini belirten Duman, şöyle konuştu:

"Geçen yıl kazmaya başladığımız ve bu sene tamamen ortaya çıkarttığımız anıtsal dev bir çeşme binası var. 31 metre uzunluğunda yaklaşık 7 metre genişliğinde 14 metre yüksekliğinde üç katlı çeşme. Bu Anadolu'da nadir bulunan yapılardan bir tanesi. Ve yapıda ele geçen yazıtta bu çeşmenin milattan sonra 2. yüzyılın sonlarında Antik Roma imparatoru Hadrian onuruna yapıldığını bu yazıtlar sayesinde öğrenebiliyoruz. Yaklaşık 2 bin yıllık bir çeşme ve geçtiğimiz yıl bu çeşme kazısında ortaya çıkartılan 4 heykel var. Bu heykellerin devamının da aynı şekilde bu yılki kazı çalışmalarında çıkacağını ümit ediyoruz."