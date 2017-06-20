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Teoman İstanbul'da konser verdi

Teoman, Atlantis Yapım organizasyonuyla yapılan Zubizu Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında konser verdi.

Teoman İstanbul'da konser verdi

Teoman, Atlantis Yapım organizasyonuyla yapılan Zubizu Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında konser verdi.

Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda yoğun katılımın gerçekleştiği konserde Teoman, sahne performansıyla müzikseverlerin beğenisini topladı.

Teoman gecede, "Kupa Kızı Ve Sinek Valesi", "Senden Önce Senden Sonra", "Gemiler", "Bugün" ve "Rüzgar Gülü" gibi sevilen parçalarını seslendirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Teoman
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