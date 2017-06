Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen yerli turist, Ege Bölgesi'ndeki termal tesislere ilgi gösterdi

Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen yerli turistler, termal tesislere yoğun ilgi gösterdi.

Tatil süresince hem dinlenmek, hem eğlenmek hem de sağlık veren sularda şifa bulmak isteyenler Ege Bölgesi'ndeki termal tesisleri doldurdu.

UNESCO Dünya Mirası listesindeki "beyaz cennet" Pamukkale'ye sahip olan Denizli, karayolları kavşak noktasında olmasından dolayı bayramda sahil bölgelerine gidenlerin uğrak yerlerinden biri olacak.

Hierapolis Antik Kenti'ndeki termal kaynakta 2 bin 500 yıl önce insanların termal tedavi için geldiği dünyaca ünlü Pamukkale, termal suyun oluşturduğu beyaz travertenleri ve termal kaynakları ile ziyaretçi akınına uğrayacak.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış döneminin ardından yaz tatili ile birlikte turizmde büyük bir hareketlilik yaşandığını belirtti.

Ramazan Bayramı için halkın yoğun bir şekilde tatil programları yaptıklarını ve seyahate çıktıklarını ifade eden Şen, şunları söyledi:

"Bölgemiz Pamukkale de bu bayramda ciddi anlamda vatandaşlarımız tarafından ilgi görüyor. Bunun yanında özellikle yabancı turistlerin ilgisi hiç eksilmeden bölgemize devam etmekte. Kavşak noktasında olmamızdan dolayı bayramda özellikle sahil bölgelerine giden vatandaşlarımız, bir gün burada konaklıyorlar, bölgemizi ziyaret ediyorlar, dünyada eşi benzeri olmayan Pamukkale'yi ziyaret ederek anılarına anı ekliyorlar. Biz de turizmciler olarak herkesi bölgemize davet ediyoruz, bu cennet köşesini görmelerini bekliyoruz."

Şen, Pamukkale'de her bayram konaklama tesislerinin yüzde yüze doluluğa yaklaştığına dikkati çekerek, "Pamukkale bölgemizde yüzde 90 doluluğa erişeceğimizi düşünüyoruz. Şu anda yerli misafirlerin ve yabancı misafirlerin yoğun bir şekilde bölgemize talep gösterdiğini gözlemliyoruz." dedi.



Kurşunlu'da doluluk yüzde 100

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan, şifalı suları ile ünlü Kurşunlu kaplıcalarında Ramazan Bayramı tatili ve sonrası için doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı bildirildi.

Belediye tarafından işletilen kaplıcaların müdürü Ali Yıldırım, magnezyum ve kükürt ağırlıklı özelliğe sahip kaplıca suyunun birçok romatizmal hastalığa iyi geldiğini, vatandaşların hem tatil hem de tedavi amaçlı kaplıcaları tercih ettiğini kaydetti.

Yıldırım, "Şu an için tüm odalarımız doldu. Kaplıcalarımız da bayram tatili boyunca doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı” dedi.

Bayram tatili ve sonrasında hem şifa bulmak hem de tatil yapmak isteyenlerin kaplıcalara akın ettiğini ifade eden Yıldırım, "Geçen hafta itibarıyla rezervasyonlarımızı almış durumdayız. Tüm odalarımız artık dolu ve müşteri kabul edemiyoruz. Bayram tatili için insanların burayı tercih etmesinin en büyük nedeni doğası. Buraya gelen insanlar bol oksijenle güzel bir tatil dönemi geçirip buradan ayrılıyorlar." dedi.

Bayram tatilini kaplıcalarda geçirmek için İzmir'den ailesiyle gelen Mehmet Sağlam, Kurşunlu'nun huzurlu bir ortam olduğunu vurgulayarak, "Suyu, doğası, havası aranan her şey var. Ayrıca bir ev ortamı gibi. Ben buraya 10 yıldır aralıksız geliyorum. Benim kas ağrılarım var, eşim Semiha Sağlam'ın ise bel fıtığı rahatsızlığı var. Buraya gelip hem tatil yapıyoruz hem de tedavi oluyoruz. Çünkü şifalı suları çok iyi geliyor. Buradan tamamen tedavi olmuş bir şekilde ayrılıyoruz." diye konuştu.

Zonguldak'ta yaşayan Hayri Bilge ise her yıl düzenli olarak bayram tatilini kaplıcalarda geçirdiğini dile getirerek, "Burası artık bizim ikinci evimiz gibi. Bu bayram tatilini de yine burada geçireceğiz. Çok huzurlu ve sağlıklı bir ortam." ifadelerini kullandı.

İzmir'de bulunan Balçova Termal Otel'in genel müdürü Ramazan Kaya, termal otelin şu an doluluk oranının yüzde 60'lar civarında olduğunu, her sene ziyaretçilerin Ramazan Bayramında oteli doldurduğunu belirterek, "Doluluk oranının yüzde 90'a ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

Oteli daha çok yerli turistlerin tercih ettiğini anlatan Kaya, "Ağrı şikayetleri olan, fizik tedavi alan birçok hastamız bayram tatili nedeniyle yine otelimizi tercih etti. Termal suyun her sıcaklığının kullanıldığı ayrı ayrı havuzlarımız var. Termal ünitelerin çeşitliği ve uyguladığımız alternatif tedavilerle Avrupa'da önde gelen termal merkezlerinin başındayız. Ayrıca su parkıyla eğlenceli dakikalar yaşayabiliyorlar. Bayram müjdesi olarak vatandaşlarımızın otelimizden faydalanması için kampanya yaptık." diye konuştu.