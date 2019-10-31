Toplumsal sorunlara kayıtsız kalmayan geçler film yapmak istiyor
Mardinli genç sinemacılar toplumsal sorunları ele alan bir film çekmek için kolları sıvadı. İlk olarak bir fragman hazırlandı. Bu film için destek bekleyen gençler "kadına şiddete hayır" diyor.
KÜLTÜR SANAT 31.10.2019, 23:02
Toplumsal sorunlara kayıtsız kalmayan geçler film yapmak istiyor.
Gönüllü bir ekiple çalışan Mardinli gençler toplumsal sorunları ele alan bir film fragmanı hazırladı.
Genç sinemacıların amacı toplumsal sorunları bir filmde toplamak.
"Sokakların Kanunu Ailene İyi Bak" filmi ile "kadına şiddete hayır" diyen gençler projelerini tamamlamak istiyor.
Filmin bir an önce tamamlanması ve izleyiciyle buluşması için gençler sanatseverlerden destek bekliyor.
ulusal.com.tr
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