ANTALYA'nın Kaş İlçesi'ndeki Akdağ'dan doğan iki su kaynağı, özellikle Alevi vatandaşlar için kutsal kabul ediliyor. Elmalı'da yaşayan Anadolu erenlerinden Abdal Musa'nın kutsadığına inanılan su kaynakları görsel güzellikleriyle de ilgi çekiyor.

Türkiye'nin en güzel yaylalarından biri olan Kaş'taki Gömbe Yaylası'nın hemen üstündeki Akdağ'da bulunan ve Alevi vatandaşlar tarafından kutsal sayılan Uçarsu ve Yeşilgöl, Elmalı, Kaş ve Demre ilçelerine içme suyu ve sulama suyu olarak hayat veriyor.



Batı Toros Dağları'nın en yüksek noktası olan Akdağ'ın zirvelerine yakın noktada, yaklaşık 1990 rakımda krater gölü özelliğine sahip Yeşil Göl bulunuyor. Yaklaşık 50 dekar genişliğindeki alanı kaplayan Yeşil Göl'deki su sıcaklığı 12 derece. Adını renginden alan su Akdağ'ın bağrından geliyor. Dağdan aşağı boşalan su ileride boruya alınarak Kaş, Elmalı ve Demre'nin mahallelerine içme suyu olarak götürülüyor.



UÇARSU 50 METREDEN DÖKÜLÜYOR



Bölgede 1800 rakımda da Uçarsu bulunuyor. Yine Akdağ'ın bağrından fışkıran su, kaynağından çıktıktan sonra eğimli bir araziden bembeyaz akmaya başlıyor. Yaklaşık 50 metre yükseklikten dökülen su Gömbe Mahallesi'nden geçerek Çayboğazı Barajı'na akıyor. Bu baraj da Elmalı Ovası'na hayat veriyor. Bu suyun sıcaklığı da yine 12 derece.



Bu iki suyun kutsallığı Anadolu erenlerinden Abdal Musa'dan geliyor. Türbesi Elmalı İlçesi'ne bağlı Tekke Mahallesi'nde bulunan Abdal Musa, efsaneye göre Muğla'nın Seydimeker İlçesi'ndeki bazı kişilere kızdığı için Uçarsu'yu kışın Seydikemer'e, yazın ise Gömbe Yaylası'na akıtmış. Bu nedenle Uçarsu ve Yeşil Göl kışın kuruyor. Sular Seydikemer tarafında akıyor. Alevi vatandaşlar bu nedenle Yeşil Göl ve Uçarsu'yu ziyaret ediyor. Bu sularda el ve yüzlerini yıkayan vatandaşlar, bidonlara koyup evlerine götürdükleri suyla şifa bulduklarına inanıyor.



GEZENLER HAYRAN KALDI



Bölgeyi ziyaret eden Yaşar Emre Kaya, "Elmalı Ovası ve Gömbe Yaylası'na hayat veren suyun kaynağı burası. İlk önce Yeşil Göl'ü oluşturuyor. Ardından Torosların bağrından fışkırarak Kaş, Elmalı, Demre ilçelerinin içme suyunu karşılıyor. Elmalı Ovası'na yaşam veriyor" dedi.

Ziyaretçilerden Ertan Şahin, "Burası mükemmel. Gördüğünüz gibi dağlar, ovalar çok güzel bir yer. Su çok soğuk. Herkesin gelip görmesini isterim" derken, Seyit Şahin, "Önce Abdal Musa'ya geliyoruz. Sonra Uçarsu'ya geliyoruz. Mübarek de buralardan içtiği için ayakları değdiği için, biz de gelip yüzümüzü yıkıyoruz. Şifa umuyoruz" diye konuştu.