Karadeniz'in tarihi ve turistik ili Trabzon'da, Ramazan Bayramı öncesi otel ve tesislerdeki rezervasyonlar yüzde 100 doluluk oranına yaklaştı

"Şehzadeler şehri" Trabzon'da, Ramazan Bayramı öncesi otel ve tesislerdeki rezervasyonlar arttı.

Doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra ziyaretçilerine deniz, yayla ve dağ turizmine yönelik de pek çok alternatif sunan kent, her yıl çok sayıda turisti ağırlıyor.

Ilıman iklimi, turistik pansiyonları, otelleri, balık ve köfte ağırlıklı mutfağının yanı sıra yöresel lezzetleriyle de ön planda olan kent, her dönem olduğu gibi bu dönem de Ramazan Bayramı öncesi yerli ve yabancı turistlerden rağbet görüyor.

Yerli turistlerin yanı sıra Avrupa, Kafkaslar ve Körfez ülkelerden gelen ziyaretçileri ağırlayan kentin, otel ve tesislerdeki rezervasyonları ise Ramazan Bayramı için yüzde 100 doluluk oranına yaklaştı.



"Turizmden alınan payı artırmak için çalışıyoruz"

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'un son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin artan ilgisi dolayısıyla ülkenin en önemli turizm merkezleri arasında anıldığını söyledi.

Kentin birçok turizm potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Hacısalihoğlu, gelen turistlerin ziyaret ettiği yerlerin, ülkelerine göre değiştiğini ifade etti.

Hacısalihoğlu, Avrupalı turistlerin daha çok Sümela Manastırı'nı, diğer turistlerin ise Sümela Manastırı'nın yanı sıra Ayasofya, Atatürk Köşkü, surlar, Kızlar Manastırı gibi şehir içerisindeki belirli destinasyonları tercih ettiğini belirterek, Körfez ülkelerden gelen ziyaretçilerin ise Uzungöl, Sera Gölü, Kayabaşı, Hıdırnebi gibi yaylalar ile şelalelerin olduğu destinasyonları gezdiğini dile getirdi.



"Trabzon'u 361 bin 799 yerli ve yabancı turist ziyaret etti"

Kenti ziyaret eden turist sayısının her geçen yıl arttığına dikkati çeken Hacısalihoğlu, Trabzon'u yılın ilk 5 aylık döneminde 361 bin 799 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini kaydetti.

Hacısalihoğlu, ziyaretçi sayısının artmasının otel yatırım ve yatak kapasitelerini de artırdığını belirterek, şunları söyledi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm yatırımı belgeli toplamda 30 tesis, 2 bin 173 oda ve 4 bin 444 yatak kapasitesine sahip. Bunların içerisinde 5 yıldızlı otellerin yanı sıra bir yayla evi, 3 de butik otel yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgeli tesisler ise 54 tane olup, 3 bin 259 oda ile 6 bin 643 yatak kapasitesine sahip. Bu rakamlar bizler için önemlidir. Her geçen gün de turistlerin ilgisine ve kentten memnuniyet oranına bağlı olarak otel yatırımlarımız da artmaktadır."

Trabzon'un her mevsim ve dönem yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördüğüne işaret eden Hacısalihoğlu, "Turizmde insanlar artık doğayı ve kültürel aktiviteleri tercih ediyor. Trabzon da bu kapsamda öne çıkarak, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor. Yaz sezonunun başlamasıyla ilimizde turizm hareketliliği de başladı. Şimdiden otel rezervasyonlarımız yüzde 100 doluluk oranına yaklaştı. Trabzon bayram tatilinde de yerli ve yabancı turistleri cezbediyor." dedi.