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Trump ve kabinesi 'ürpertecek'

ABD Başkanı Donald Trump'ı ve yönetiminin dijital olarak manipüle edilmiş fotoğraflarından oluşan sergi New York'taki Türk galerisi C24'te ziyarete açıldı.

Trump ve kabinesi 'ürpertecek'

Türk iş adamları, Emre Kurttepeli ve Melih Doğan'ın sahibi olduğu New York'taki Türk galerisi C24'ün yeni sergisinde fotoğraf sanatçısı Oliver Wasow'un Trump ve kabinesini konu alan eserleri de yer aldı.

David C. Terry'in küratörlüğündeki "Facial Profiling" (Yüz Profilleme) adlı sergi, New York Sanat Vakfının (NYFA) işbirliğiyle ziyaretçilere açıldı. Sergide, Wasow ile birlikte 4 sanatçının eserleri de yer alıyor.

Wasow, sergideki çalışmasında, Steve Bannon, Kellyanne Conway ve Rex Tillerson'un fotoğraflarını, rahatsız edici, hasta görünümlü şekilde yeniden tasarladı.

Porteleri dijital manipülasyonla zemin ve ışığı ayarlayarak ve nesnenin fiziksel özelliklerini çarpıtarak ürpertici görüntüler elde edilen sergide Trump'ın kızı ve damadının da fotoğrafları yer aldı.

Trump'ın kızı Ivanka Trump ve kocası Jared Kushner'in kahverengi gözleri, Rus yönetimiyle ilişkileri olduğu iddialarına atıfla, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bebek mavisi gözleriyle değiştirilerek sergilendi.

Sergi, 30 Eylül'e kadar açık kalacak.

Sanatçı daha önceki sergisinde elde ettiği gelirin tamamını Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğine (ACLU) bağışlamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #donald trump #manipüle #new york
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