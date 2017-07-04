Tunus'un Susa kentinde Roma dönemine ait tarihi eserler bölgesinde yangın çıktı.

Başkentin güneyindeki sahil kenti Susa'da Eski Eserleri Yaşatma Ajansı yakınındaki Roma dönemi eserleri kazı bölgesinde çıkan yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldüğü bildirildi.



Yangında tarihi yapıların zarar görmediği, can kaybının da yaşanmadığı kaydedildi.



AA muhabirine açıklama yapan Kültür Bakanlığı Bölge Müdürü Şazuli Azzabu, yangının sebebinin henüz bilinmediğini ancak son günlerdeki aşırı sıcaklardan kaynaklandığını tahmin ettiklerini söyledi.



Susa'daki milattan sonra 3. yüzyıldan kalma Roma dönemine ait olduğu belirtilen tarihi eserler bölgesi, Romalı şairlere ait mozaiklerden dolayı "Şairler Evi" adıyla biliniyor.