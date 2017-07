KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Amacımız bundan sonraki süreçte özellikle kültür ve turizmdeki gücümüzü, türbülansları ortadan kaldırmak ve gerginliklerin ortadan kaldırılması için bir manivela olarak kullanabilme becerisini ortaya koymaktır. Kültür ve turizm alanının, ülkeleri birleştirecek önemli bir imkan olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Kabine değişikliğinden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'na atanan Numan Kurtulmuş, Antalya'yı ilk ziyaretinde turizmcilerle Akra Otel'de bir araya geldi. Turizm temsilcilerinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Hüseyin Yayman, Antalya Vali Yardımcısı Hüseyin Ece, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bakanlık müsteşarları da toplantıya katıldı.



Turizm sektörü temsilcileriyle basına kapalı toplantıda buluşan Kurtulmuş, ardından gazetecilere açıklama yaptı. Basın toplantısında konuşan Kurtulmuş, kabine revizyonu kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı olduktan sonra turizmin başkentinde sektör temsilcileriyle buluşmayı isteğini söyledi.



Toplantının çok faydalı açılımlara vesile olduğunu belirten Kurtulmuş, sorunların çözümü için omuz omuza mücadele edeceklerini dile getirdi. Kurtulmuş, "Türkiye ve bölgemiz önemli bir süreçten geçiyor. Turizm başta olmak üzere Türkiye ekonomisi ve siyasetini derinden etkileyen olaylar ile karşı karşıyayız. Küresel ölçekte büyük bir ekonominin sürdüğü, siyasi itiş kakış yaşandığı dönemden geçiyoruz. Güç dengelerinin her alanda ortaya çıkarmış olduğu büyük türbülanslarla karşı karşıyayız. Bu çekişmelerin özellikle bölgemizde derin ve yıkıcı etkilerini görüyoruz. Irak ve Suriye'deki iç savaşın yıkıcı etkileri hepimizin malumu. Terörün küresel bir güç haline geldiği belli. Bu bölgeden güç alan ama sonuç itibariyle dünyanın her tarafını etkileme kapasitesine ulaşan küresel bir tehditle karşı karşıyayız. Türkiye küresel tehdidin en ağır risklerini yaşayan ülkelerden birisidir. DEAŞ, PKK, DHKPC gibi örgütler ve hain FETÖ çetesinin eş zamanlı saldırıları altındayız" dedi.



BARIŞ PROJESİ OLACAK



Krizlerin Türkiye'deki turizm sektörünü etkilediğini kaydeden Bakan Kurtulmuş, şöyle devam etti:



"Özellikle son zamanlarda Avrupa kıtasındaki bazı siyaset çevrelerini etkisi altına bırakan yabancı düşmanlığı, İslam ve Türkiye düşmanlığı ile bunun somuta indirgenmiş şekli olan Erdoğan düşmanlığı, negatif algıların oluşmasına vesile oluyor. Artan aşırı ırkçı Neonazi baskılar sonucunda Avrupa'nın merkez siyasetçilerinin de zaman zaman Türkiye karşıtı bir dil kullandığını görüyoruz. Amacımız bundan sonraki süreçte özellikle kültür ve turizmdeki gücümüzü türbülansları ortadan kaldırmak ve gerginliklerin ortadan kaldırılması için bir manivela olarak kullanabilme becerisini ortaya koymaktır. Biz kültür ve turizm alanını çatışmanın bir tarafı değil, gerginlik ve çatışmaların sulh ve selametle çözülebilmesi için ülkeleri ve kültürleri birleştirecek önemli bir imkan olduğunu düşünüyoruz. Turizm ve kültür alanındaki gücümüzü artırarak Türkiye'nin siyasi ve ekonomik sorunlarını çözmek, uluslararası gerginlikleri azaltmak için bir imkan olarak görüyoruz. Bir barış projesi olarak kullanılabilir. Kültür ve turizmi barış projesi olarak kullanma becerisini ortaya koymaktır."



ARTIŞ VAR



Numan Kurtulmuş, turizmin gayrisafi milli hasılanın yüzde 12'sini, istihdamın ise yüzde 8'ini oluşturduğunu kaydetti. Kurtulmuş, "Turizm sektörü büyük bir güce ulaşmıştır. Ancak 2015 ve 2016 yılındaki krizler turizmi ciddi şekilde etkilemişti. 2016 yılında turist sayısında 11 milyon, gelirde ise 12 milyar dolar söz konusu idi. Bu kriz dönemine rağmen turizm sektörü dayanıklılığını ortaya koydu. Bu yıl mayıs ayında 2016 yılına rağmen turizm gelirlerinde yüzde 16'lık artış meydana geldi. 2017 yılının ilk 5 ayında artış yüzde 5,5'tur. Antalya'da ise 7 ayda yüzde 60 civarında turist sayısı artmıştır. Temmuz ayında geçen yıla göre Antalya'da artış yüzde 76 civarındadır. Ocak - Mayıs döneminde Antalya'da Rus turist sayısında yüzde 571 gibi bir artış var. Türkiye turizm sektöründe türbülanslardan etkilendi ama engelleri süratle aşıyoruz" diye konuştu.



50 MİLYON TURİST HEDEFİ



Türkiye'nin birçok özelliğiyle dünyadaki bütün turistlere açılabilecek kapasitesi olduğunu vurgulayan Bakan Kurtulmuş, Türkiye'nin bu konuda büyük hedefler koymak zorunda olduğuna dikkati çekti. Türkiye düşmanı bütün çevrelerin ülke için olumsuz algı yaratmaya çalıştığına dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle konuştu:



"Büyük düşüneceğiz. 2023 yılında 50 milyon turist ve 50 milyar dolar hedefimiz var. Pazarın çeşitlemeye gitmesi gerekmektedir. Yeni pazarlara açılacak ataklar yapacağız. Uzakdoğu Asya'ya uzanacak tanıtım atacağı olacak. Ürün çeşitlendirmesi yapmalıyız. Kış turizminin desteklenmesi lazım. İnanç ve yayla turizminin önemli noktalara götürülmesi gerekiyor. Bazı çevreler kendi iç siyasi hesaplaşmaları sonucu Türkiye'nin turizm bakımından güvenli olmadığını ifade ediyor. Bunların realitesi yoktur. Özellikle yaklaşan seçimler dolayısıyla söyledikleri sözlerdir. Turistik şehirlerimizin her biri en az Berlin, Paris, Roma kadar güvenli şehirlerdir. Bütün imkanlarımızla güvenliği sağlaya devam ediyoruz."



Bakan Kurtulmuş, benzeri bir toplantıyı İstanbul'da düzenleyeceklerini söyledi.