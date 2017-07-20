Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından organize edilen, "Türk Dünyası Belgesel Film Festivali" başvuruları başladı.Kaynak: AA
Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, festivale tüm Türk coğrafyasından ilgi gösteriliyor.
Yakutistan’dan Gagavuzya’ya tüm Türk dünyası belgeselcilerinin büyük bir bölümü, 2016'da yapılan festivale de yapımlarını göndermiş, Zeytinburnu’ndaki galaya ve gösterimlere katılarak, festivalin Türkiye dışındaki ayakları olan Azerbaycan, Kazakistan, KKTC ve Kırgızistan gösterilerinde belgeselleri izleyiciyle buluşmuştu. Etkinliklere 25 binin üzerinde kişi katılmıştı.
Bu yıl festival düzenleme kurulu son başvurularının 18 Ağustos 2017'de kabul edeceğini açıklamasına rağmen şu anda 40’a yakın yapım Festival İstanbul Ofisi’ne postalandı.
Hocağulu Narlıyev, Dr. Zeynel Koç, Doç. Dr. Abdülhamit Avşar, Uluslararası Müslüman Filmleri Festivali Direktörü Albina Nafigova, Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) Başkanı Mehmet Güleryüz, belgesel yapımcı ve sunucusu Ahmet Yeşiltepe gibi isimlerin jurisinde bulunduğu festivalin finalistleri ağustos sonunda açıklanacak.
Başbakanlık Tanıtma Fonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TRT tarafından da desteklenen festival 27 Eylül’de İstanbul Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
Üniversite Kongre Merkezi’nde 3 gün boyunca yapılacak etkinlikler arasında iki ayrı salonda gün boyu gösterimler gerçekleştirilecek. Ayrıca, Türk Dünyası Belgesel-Sinema Üreticileri Şurası, Türk Dünyası İletişim Toplulukları Buluşması ve Türk Dünyası Film Afişleri Sergisi de düzenlenecek.
Festivalin galası ise 30 Eylül’de İstanbul Üniversitesi Cemal Bilsel Konferans Salonu’nda yapılacak. Gala sonrası Festival sırasıyla, Niğde, Lefkoşa, Bakü, Almatı, Bişkek, Üsküp'e taşınacak.
Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından organize edilen, "Türk Dünyası Belgesel Film Festivali" başvuruları başladı.
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