Konservatuvarlı Türk kadın sanatçılardan oluşan çoksesli kadın korosu "Sirene", Almanya’nın Wernigerode Kenti'nde düzenlenen "10'uncu Uluslararası Johannes Brahms Koro Yarışması"ndan ödül yağmuru ile döndü.

Türkiye'nin ilk kez temsil edildiği, 20 yıldır her 2 yılda bir düzenlenen yarışmaya bu yıl çeşitli ülkelerden 30 koro katıldı. Yarışmada büyük performans gösteren "Sirene" dünyanın en iyi koroları arasından sıyrılarak 2 altın madalya kazandı.



Sirene ayrıca "Çağdaş Müzik Yorumlamada Üstün Başarı" ödülünü de Türkiye'ye getirirken, yarışmanın en prestijli ödüllerinden biri olarak gösterilen "En İyi Şef"ödülü de, katılan 30 koronun şefleri arasından Sirene'nin Koro Şefi Volkan Akkoç’a verildi.



Adını Yunan mitolojisinin gizemli sesli yaratıkları "Sirenler"den alan ve 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi şef Volkan Akkoç önderliğinde, konservatuar mezunu ve öğrencisi kadınlardan kurulan "Sirene" 3 yıllık geçmişine rağmen uluslarası önemli bir başarıya imza attı.



2 altın madalya, 1 üstün başarı ödülü



Almanya’nın Wernigerode Kenti'nde 5- 9 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen, "10'uncu Uluslararası Johannes Brahms Koro Yarışması"nda Türkiye'yi temsil eden Sirene, etkinliğin açılış konserinde de davetli 4 korodan biri olarak yer aldı. Sirene, yarıştığı "Eşit Sesli Oda Müziği" kategorisinde J. Brahms, G.P. Palestrina, J. Busto, L. Bardos ve şef Volkan Akkoç’un eserleri ile Altın Madalya kazandı.



Ayrıca Şef Volkan Akkoç’un düzenlemelerini yaptığı "Uzun İnce Bir Yoldayım", "Divane Aşık", "Leblebi Koydum Tasa" ve "Sarı Gelin" türkülerinden oluşan, koreograf Korhan Başaran’ın koreografisi ile birleştirerek yarıştığı "Folklor Kategorisi"nde de Sirene Altın Madalya'ya layık görüldü.

"Dünya Koro Olimpiyatları"nda yarışacaklar



Sirene bunun dışında Jüri tarafından verilen iki özel ödülü de Türkiye'ye getirdi. Şef Volkan Akkoç’un bestelediği Orhan Veli’nin "Bedava" şiirinin icrası ile "Çağdaş Müzik Yorumlamada Üstün Başarı ödülü" Sirene'nin olurken, yarışmanın en prestijli ödüllerinden biri olarak nitelendirilen "En İyi Şef" ödülü de, katılan 30 koronun şefleri arasından Volkan Akkoç’a verildi.



Bu sonuçlarla, etkinliğin düzenleyicisi olan Interkultur Derneği’nin dünya koro sıralamasında Türkiye’nin yeri üst sıralara taşınırken, Türkiye’deki koro müziğinin içeriği ve kalitesi de en üst düzeyde tanıtıldı. Ayrıca Sirene altın madalya kazanarak, önümüzdeki 5 yıl içinde dünya çapında düzenlenen Dünya Koro Olimpiyatları'nda (World Choir Games) şampiyonlar klasmanında yarışmaya hak kazandı.



Sirene, yurt dışında katıldığı bu ilk yarışmada kazandığı ödüllerin yanı sıra, tüm jüri üyelerinden övgü alırken, Şef Volkan Akkoç Türkiye’yi başarıyla temsil etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.