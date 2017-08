Antalya ve Muğla'nın tanınmış turistik ilçeleri, bu yıl birçok Hollywood starı, devlet adamı, kraliyet ailesi mensubu, aktör, top model, futbolcu ve iş dünyasının önde gelen isimlerini ağırladı.

Dünyaca ünlü birçok isim tatil yapmak veya eşitli organizasyonlara katılmak için "Türk Rivierası" olarak nitelendirilen Batı Akdeniz ve Güney Ege'nin gözde turizm merkezlerini tercih etti.



Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya ve Muğla'nın tanınmış turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Dalaman ve Datça, bu yıl birçok Hollywood starı, devlet adamı, kraliyet ailesi mensubu, aktör, top model, futbolcu ve iş dünyasının önde gelen isimlerini ağırladı.



Türkiye'de ilk kez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen EXPO 2016 Antalya'da adeta "yıldız yağmuru" yaşandı.



EXPO etkinlikleri kapsamında dünyaca ünlü İngiliz pop, rock şarkıcısı, beste yazarı ve piyanist Elton John, Porto Rikolu ünlü şarkıcı Ricky Martin, İspanyol şarkıcı Enrique Iglesias, müzik grubu Deep Purple, İngiliz müzik grubu Status Quo, ABD'li Maroon 5 grubu, İngiliz Simply Red grubu ve Level 42 grubu sahne aldı.



Antalya'da organize edilen moda şovunda da başta Adriana Lima olmak üzere Brezilyalı ünlü mankenler Isabeli Fontana, Ana Beatriz Barros ve Izabel Goulart gibi dünyaca ünlü modeller podyuma çıktı.





Bodrum yabancıların da gözdesi



Bodrum'un Torba Mahallesi'nde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid El Maktum'un iki yıl önce işletmeye başladığı Jumeriah Bodrum Palace isimli otelin açılışına gelen dünyaca ünlü Hollywood starı Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman, Bodrum'un doğasına hayran kaldı.



Ukraynalı iş adamı Metalist Kharkiv, Bodrum'u denizden gezen kişiler arasında. Hemen hemen her yıl 60 metre uzunluğundaki "Kaiser" isimli süper lüks yatıyla ilçeye gelen Yaroslavsky, bu yıl da haziran ayından bu yana Bodrum'un bakir koylarını gezmeye ve güzelliklerini yaşamaya devam ediyor.



"Türkiye güvenli bir yer"



İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Bodrum'a ilk kez 1989'da geldiğini ifade eden Moore, Bodrum ve Muğla'ya gelen çok sayıda İngiliz turistin olduğunu, her yıl turizm sezonu başında buraları ziyaret ettiğini de aktarmıştı.



Türkiye'deki güvenlik konusunda da açıklamalarda bulunan Moore, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı çok önemli olumsuzluklar ve saldırılara rağmen, alınan önlemlerle güvenli bir yer olduğunu da ifade etmişti.



Kai Diekmann⁠⁠⁠⁠ Bodrum'un koylarını tercih etti



Türkiye karşıtı söylemleriyle dikkati çeken ve Alman turistlerin gelmemesi için propaganda yaptığı için tepkilere neden olan Alman Bild gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Kai Diekmann⁠⁠⁠⁠ da Bodrum'da tatilini geçirenler arasında yer aldı. Bodrum'un ünlü Torba koyundaki lüks bir tatil merkezinde kalan Diekmann, Bodrum gezintilerini sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmedi.



Muğla'nın diğer turistik ilçeleri Marmaris, Fethiye, Dalaman ve Datça da yaz aylarında birçok ünlü ismi konuk etti. Özellikle Marmaris zengin turistlerin tercih ettiği kurvaziyer turizmle öne çıktı.