Türk rüzgarı bu kez Kanada'da esti. Kanada Eğitim ve Gençlik Vakfı, 2’inci Anatolia Fest 2017’yi Toronto’da yaptı. Türk kültürünün her yönüyle yansıtıldığı festivale yaklaşık 65 bin ziyaretçi katıldı.

Türk kahvesinden dönerine, horonundan semazenine hepsi bu festivalde. Kanada’nın ünlü Dundas Meydanı Türk Kültürüyle donatıldı.



Kanada Eğitim ve Gençlik Vakfı bu yıl ikincisini düzenlediği Anatolia Fest ile Türk ve Kanadalıları bir araya getirdi. Yalnızca Kanadalılar değil, Türk kültürünü merak eden tüm yabancı turistler festivale uğradı.



Açılan stantlarla değim yerindeyse Anadolu rüzgarı esti. Anadolu’nun bin bir renginden yemeklerine, müziğinden kültürü yansıtacak her şey, festivaldeki yerini aldı.



Festival de katılımcılara Türk kahvesi ve Türk usulü çay ikram edildi. Geleneksel lezzetimiz döner tezgahlarına ilgi yoğundu. Lokum ve küçük hediyelik eşyalar dağıtıldı. Takılar, giyecekler, çini tabak ve vazolar satışa sunuldu.



Festivalde Semazen Grubu, sema gösterileriyle seyircilere büyüleyici anlar yaşattı.



Kemençeler çalındı, horonlar tepildi. Yetmedi, oyun havalarıyla Toronto inletildi.



Festivali düzenleyen KAGEV Başkanı Ayşenur Dereci, bu yıl 65 bin kişiyi ağırladıklarını belitti.



ulusal.com.tr

