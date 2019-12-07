Türk ve Çinli kadın sanatçılar İstanbul'da bir araya geldi

Türk ve Çinli kadınlar bir araya geldi. Türk ve Çin kültürel miraslarının yeniden doğuşu için kolları sıvadılar.



"Kuşak ve Yol Güzergahındaki Maddi Olmayan Mirasların Yeniden Doğuşu" etkinliği; Maltepe Belediyesi, Çin'in Sichuan (Siçuan) Eyaleti Yönetimi ve Maltepe Park tarafından düzenlendi.

Etkinlik açılışına Sichuan Eyaleti Basın Ofisi Başkanı Zhou Qing (Zu Çing), Maltepe Belediyesi Başkan Vekili Yusuf Koçhan, Maltepe Belediye Meclis Üyesi Celal Akgül katıldı.

Etkinlik kapsamında, Türk ve Çinli kadın sanatçılar kağıt katlama, cilalı tahta sanatı, kazaziye, bambu örgü, sepet örme, kaatı, ahşap rölyef ve ebru sanatından örnekler sergilediyer. Ziyaretçilerin karşısında sanatlarını icra ettiler.

Etkinlikteki isimlerden biri de Çin'in tek ebru sanatçısı Filiz Li idi.



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