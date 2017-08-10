Kültür ve Turizm Bakanlığınca, yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerin iadesi için yoğun çalışma sürdürülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerin iadesi için yoğun çalışma sürdürülüyor.



AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlığa bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü öncülüğünde devam eden çalışmalar kapsamında, yıllar önce yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan binlerce tarihi eser Türkiye topraklarına geri dönerken, henüz iade edilmeyen eserlere ilişkin de sıkı bir takip mekanizması yürütülüyor.



Konunun uzmanları, dünyadaki çeşitli sergi ve müzayedeleri takip ederek eserlerin izini sürerken, yapılan araştırmalar sonucunda, Türkiye topraklarından çıkarıldığı saptanan eserler için de ülkelere ve eserlerin sergilendiği kuruluşlara, yazışma ve görüşmeler yoluyla iade talepleri iletiliyor.



Bakanlığın 2003'ten bu yana iadesi için girişimde bulunduğu eserlerin başında, Türkiye'den çeşitli yollarla kaçırılan ve şu anda Fransa'daki dünyaca ünlü Louvre Müzesi ile Danimarka'daki David Samling Müzesinde sergilenen eserler geliyor.



Çini pano Louvre Müzesinde



İstanbul'daki Ayasofya Müzesinin bahçesinde yer alan Sultan II. Selim Türbesi'ne ait çini pano, Türkiye'ye ait olan ve Louvre Müzesinde sergilenen en önemli eserlerin başında bulunuyor.









Sultan II. Selim Türbesi'nin giriş kapısının iki yanını süsleyen çinilerden biri olduğu gibi korunurken, diğer çini panonun ise 2003'te yapılan tespitler sonucunda 1880'li yılların başında Türkiye'den yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırıldığı belirlendi.



Danimarka'dan 7 eserin iadesi isteniyor



Danimarka'daki David Samling Müzesinde bulunan ve Türkiye'den yurt dışına kaçırılan 7 eserin iadesi için de çalışmalara devam edilirken, Diyarbakır Sfenks Figürü, Akşehir Seydi Mahmut Hayrani Türbesi'ne ait sanduka, Cizre Ulu Cami'ye ait kapı tokmağı, Nuruosmaniye Kütüphanesine ait Kuran-ı Kerim yaprakları, Hacı Bayram Veli Türbesi şamdanı, Eşrefoğlu Camisi halısı ve cami lambasının iade edilmesi bekleniyor.



Edinilen bilgiye göre, Bakanlığın iade taleplerine Danimarka ve Fransa'daki müzelerden şu ana kadar beklenen olumlu yanıt gelmedi.