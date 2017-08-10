TÜRKİYE'nin ilk “sosyal medya” odaklı festivali #HashtagFestivali, 19-20 Ağustos tarihlerinde İstanbul’da yapılacak.

FEST Etkinlik Organizasyon tarafından Tuzla Marina Arena’da düzenlenecek #HashtagFestivali’nde, MFÖ, Adamlar, Can Bonomo, Gaye Su Akyol ve Zımba konserleri ile Doğukan Manço’nun DJ performansının yanı sıra Fatma Turgut, Ferman Akgül, Pamela Spence ve Mehmet Turgut’un katılımlarıyla 'Doğan Duru' ile akustik söyleşiler ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek. Yaş sınırının bulunmadığı festivalde ayrıca, spor basınından Ali Ece ve Irmak Kazuk ile sosyal medya üzerinden oluşturulacak takımlarıyla futbol ve basketbol müsabakaları yapılacak. Festivalde, sosyal medya programı “Stolk” ile tanınan oyuncu İbrahim Selim ile oyunculuk atölyesi, Survivor şampiyonu Avatar Atakan ile spor söyleşisi, son dönemin fenomen youtuber’ları Berkcan Güven’le interaktif bilgi yarışması ve Oğuzhan Uğur’la “RöntBeni” etkinliği de gerçekleştirilecek.



Festival kapsamında ayrıca, kahve barista eğitimi, Arda Erel, Ömür Özdemir (CeriLevis), Ali Deniz Uslu ve Oya Doğan’la söyleşi ve imza günleri, müzik workshopları, tasarım atölyeleri çikolata-yemek workshopları, nefes terapisi, makyaj, spor etkinlikleri, konsol ve dijital oyun, graffiti ve dövme gibi çeşitli aktiviteler yapılacak.



Festival için İstanbul ve Kocaeli’nin bazı noktalarından ring seferler düzenleneceği de açıklandı.