Vatandaşların önemli bir kısmı Kurban Bayramı tatilinde gezilecek yerleri araştırırken Türkiye'deki birçok tarihi nokta keşfedilmeyi bekliyor. Ardahan'da bulunan Karaçay Kanyonu ve Aksaray'daki Ihlara Vadisi o noktalardan yalnızca ikisi.

Tüm heybetiyle kanyondaki kayalıkların zirvesinde oturmuş, binlerce yıllık tarihi mirasıyla Şeytan Kalesi.Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Karaçay Kanyonu'nun zirvesinde bulunan Şeytan Kalesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle adeta büyülüyor.Kaleye ulaşmak için sarf edilen emeği, sunduğu manzarayla telafi eden kale ziyaretçilerini bekliyor.Aksaray'da bulunan ve dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ihlara Vadisi de kayalara oyulmuş çok sayıda kilise, şapel ve manastırıyla turistlerin ilgisini çekiyor.Hristiyanlığın ilk döneminde dini bir merkez olan vadi özellikle inanç turizmi için gelen ziyaretçileri ağırlıyor.Ziyaretçiler vadi yamacındaki çayın iki yanındaki 3,5 ve 7 kilometrelik yürüyüş yollarında gezinme imkanı buluyor.