Türkiye'nin ilk fotoğraf makinesi müzesi Eskişehir'de açıldı. Aynı zamanda fotoğrafçılık eğitimlerinin de verileceği müzede, yüzlerce asırlık fotoğraf makinesi, kamera, film banyo üniteleri ve dünyanın ilk özçekim makinesi de sergileniyor.

Asırlık fotoğraf makineleri müzede buluştu.



Türkiye’nin ilk fotoğaf makinesi müzesi Eskişehir’de kapılarını açtı.



Müzenin açılışına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt ve fotoğraf sanatçısı Osman Yaşar Tanaçan ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Odunpazarı Belediyesi'nin girişimleriyle kurulan müzede yaklaşık 400 fotoğraf makinesi, kamera, film banyo üniteleri ve karanlık odanın yanısıra dünyanın ilk özçekim makinesi de sergileniyor.



Fotoğraf sanatçısı Osman Yaşar Tanaçan'ın adının verildiği müze aynı zamanda bir eğitim kurumu olarak hizmet verecek.







HABER: MESUT TÖRÜN

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