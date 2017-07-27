Helenistik dönemin en önemli liman kenti Parion'da yapılan arkeojeofizik çalışmaları, toprak altında gün yüzüne çıkmayı bekleyen yüzlerce büyük yapı olduğunu ortaya koydu.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyü yakınlarındaki Helenistik dönemin en önemli antik liman kenti Parion'da yapılan arkeojeofizikçalışmaları, toprak altında gün yüzüne çıkmayı bekleyen yüzlerce büyük yapı olduğunu ortaya koydu.



Parion Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Keleş, arkeolojide son yıllarda çok popüler olan arkeojeofizik çalışmasını Parion Antik Kenti'nde de gerçekleştirdiklerini söyledi.









İÇDAŞ ana sponsorluğunda yürütülen çalışmaları Parion Antik Kenti'nin tamamını kapsayacak şekilde yaptıklarını anlatan Keleş, geçtiğimiz yıl başlanan çalışmaların toplam 6 ay sürdüğünü belirtti.



Keleş, söz konusu çalışmaların boyutları bakımından da şu anda Anadolu'daki bir antik kentte gerçekleştirilen en kapsamlı arkeojeofizik çalışması olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:



"Biz Parion'un büyüklüğünü ya da yayıldığı alanı kafamızda tasavvur ediyorduk ama hazırlanan arkeojeofizik haritasının sonuçları bize şunu gösterdi ki şu anda toprak altında gün yüzüne çıkmayı bekleyen yüzlerce yapı var. Bunların bazıları oldukça büyük yapılar. Bu arkeojeofizik sonuçlarına göre, antik kentteki bu alanlarda yapılacak kazılar ile sözünü ettiğimiz yapılar da ortaya çıktığı zaman Parion Antik Kenti, Türkiye'nin Çanakkale bölgesindeki yeni bir Efes'i olacak."



Çalışmada çıkan sonuçların, antik kentin büyüklüğü bakımından kendilerini çok etkilediğini, Parion'un tahmin edilenin aksine daha büyük ve kapsamlı bir antik Roma kenti olduğunu dile getiren Keleş, bunun kent içindeki verilerle daha da net anlaşıldığını vurguladı.