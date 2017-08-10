Hatay'da deniz kıyısında yer alan, milattan önce 41 bin ile 15 bin yılları arasında ilk modern insanların yaşadığı düşünülen mağarada kazı çalışmaları sürdürülüyor.

Hatay'da deniz kıyısında yer alan, milattan önce 41 bin ile 15 bin yılları arasında ilk modern insanların yaşadığı düşünülen Üçağızlı Mağarası turizme kazandırılacak.



Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erksin Güleç başkanlığında, mağaradaki kazı çalışmaları sürdürülüyor.







Yaklaşık 40 dakikalık patika yolda zorlu yürüyüşün ardından mağaraya ulaşan Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce ve Belediye Başkanı Mehmet Kalkan, çalışmaları inceledi.



Kaymakam Yüce, yaptığı açıklamada, Samandağ ilçesinde yer aldığı düşünülen mağaranın, incelemeler sonucunda Yayladağı'nın mülki sınırlarında bulunduğunun belirlendiğini söyledi.



Bölgede kazı çalışmalarının büyük titizlikle sürdürüldüğünü belirten Yüce, şunları kaydetti:



"Burada ilk modern insana ait olduğu düşünülen bulgular ile onların kullandığı taştan aletler bulunuyor. Böyle bir kazının burada yapılıyor olması, ilçenin, Hatay'ın ne kadar kadim uygarlıklara ev sahipliğini yaptığını göstermesi açısından önemlidir. İlçenin turizm altyapısına faydaları olacağını düşünüyorum. Kazının aşamalarını merakla takip edeceğiz. Emeği geçen hoca ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz."



Kalkan da mağaranın geçmişte çok önemli bir yerleşim alanı olduğuna işaret etti.



Bu tür tarihi zenginliklerin ilçenin birçok noktasında bulunduğunu anlatan Kalkan, "Bu çalışmalara göre Yayladağı ve bölgenin çok eski bir yaşam alanı olduğu ortaya çıkıyor. Bizler de bölgeyi tanıtmak ve turizme kazandırmak için gerekli çalışmaları yapacağız. Ayrıca buradaki kazı çalışmalarının kolaylaştırılması için de çalışmalarımız olacak. Denizden ulaşımı kolaylaştırmak için bir iskele ve gerekli düzenlemeleri yapacağız." dedi.