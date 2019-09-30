26'ıncı Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali sona erdi. "Ulusal Uzun Metraj Film" yarışmasında en iyi film ödülüne Cenk Ertürk'ün yönettiği "Nuh Tepesi" layık görüldü. 20'inci Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde, Belgesel Film Yarışması'nı "Asak/Taş İşçisi" ile İranlı yönetmen Mah di Zamanpore'ye kazandı.

26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Ulusal Uzun Metraj Film" yarışması ödülleri törenle sahiplerini buldu.



Ödül töreni kırmızı halı seramonisi ile başladı.



Adana Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği festivalde hayatını kaybeden sanatçılar yâd edildi.



En iyi film ödülüne, yönetmenliğini Cenk Ertürk'ün yaptığı "Nuh Tepesi" layık görüldü.



Gecede, "Yaşam Boyu Onur Ödülü" Zülfü Livaneli ile Zuhal Olcay'a verildi.



Karabük Safranbolu'da ise 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali düzenlendi.



Belgesel Film Yarışması'nda İranlı yönetmen Mahdi Zamanpore, "Asak/Taş İşçisi" adlı belgeseliyle birinciliği kazandı.



Amatör Film kategorisinde "Yaylacı" isimli eseriyle Fatih Ertekin birinci oldu.



Türk Dünyası Belediyeler Birliği Özel Ödülü'nü "The em Space" isimli belgeseliyle Sebastien Bauder aldı.



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