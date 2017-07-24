Uluslararası Antalya Film Festivali’nde “ulusal film” kategorisi kaldırıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bundan sonra, uluslararası film yarışması bölümüyle devam edileceğini ilan etti. Sinema yazarı Tuncer Çetinkaya, karara tepki gösterdi.

Ulusal sinemanın kalbinin attığı, Altın Portakal Film Festivalinin 54 yıllık sayfası kaldırıldı. Ekim ayında gerçekleşecek olan festivalde artık Ulusal Film kategorisi altında yerli film yarışmayacak.



Sinema yazarı Tuncer Çetinkaya kırmızı halılara indirgenmiş festivallerle Altın Portakal'ın bir tutulmaması gerektiğini vurguladı.



Sinemanın 50 yıllık tarihini kaleme alan Çetinkaya'ya göre, bu sonuç birden bire olmadı.



Çetinkaya, ulusal sinemanın yaşatılmasında en büyük sorumluluğun yine sinema sektörüne düştüğünü belirtti.







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