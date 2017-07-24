Yarbay Tamer Karslıoğlu için dönüş yolu açıldı
Yarbay Tamer Karslıoğlu için dönüş yolu açıldı
Bozdağ'dan flaş Almanya açıklaması: İşin aslı şu...
Bozdağ'dan flaş Almanya açıklaması: İşin aslı şu...
'Krizin müzakere yoluyla çözümü için girişimler devam etmeli'
'Krizin müzakere yoluyla çözümü için girişimler devam etmeli'
Harun Kolçak’ın doktorundan flaş açıklama!
Harun Kolçak’ın doktorundan flaş açıklama!

Uluslararası Antalya Film Festivali’nde “ulusal film” kategorisi kaldırıldı

Uluslararası Antalya Film Festivali’nde “ulusal film” kategorisi kaldırıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bundan sonra, uluslararası film yarışması bölümüyle devam edileceğini ilan etti. Sinema yazarı Tuncer Çetinkaya, karara tepki gösterdi.

Uluslararası Antalya Film Festivali’nde “ulusal film” kategorisi kaldırıldı

Ulusal sinemanın kalbinin attığı, Altın Portakal Film Festivalinin 54 yıllık sayfası kaldırıldı. Ekim ayında gerçekleşecek olan festivalde artık Ulusal Film kategorisi altında yerli film yarışmayacak.  

Sinema yazarı Tuncer Çetinkaya kırmızı halılara indirgenmiş festivallerle Altın Portakal'ın bir tutulmaması gerektiğini vurguladı. 

Sinemanın 50 yıllık tarihini kaleme alan Çetinkaya'ya göre, bu sonuç birden bire olmadı.

Çetinkaya, ulusal sinemanın yaşatılmasında en büyük sorumluluğun yine sinema sektörüne düştüğünü belirtti.


 
HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY-KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ KOÇAK
ulusal.com.tr

Etiketler; #uluslararası antalya film festivali
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
TC'sini girmeyene tüp yok
Sonraki Haber
FETÖ mensuplarıyla birlikte cezaevinde kalan Yıldız, Ulusal Kanal'a konuştu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.