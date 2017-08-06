18'inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali muhteşem bir finalle sona erdi. 64 ülkenin temsilcilerinin sahne aldığı gece, renkli görüntüler oluşturdu.

Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali görkemli bir törenle sona erdi.



Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da yapılan törende sahne alan 64 ülkenin temsilcileri Türk müziğinin sevilen ezgileriyle katılımcılara unutamayacakları bir gece yaşattı.



Festival komitesi, sanatta 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne tiyatro oyuncusu Gülriz Sururi, "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne ise Haldun Dormen'i layık gördü.



Dormen ve Sururi'ye ödüllerini, Belediye Başkanı Hasan Akgün ile Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festival Komitesi Başkanı Gürhan Ozanoğlu verdi.



Havai fişek gösterileri ile sona eren gecenin kapanış konuşmasını Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün yaptı.





ulusal.com.tr

