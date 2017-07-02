Ordu'da 3 gün önce başlayan, bugün sona eren festival, renkli görüntülere sahne oldu

Ordu'nun Gölköy ilçesinde 3 gün önce başlayan Uluvahta Yaylası Güreş ve Kültür Festivali sona erdi.

Büyükşehir ve Gölköy belediyelerince Uluvahta Yaylası'nda düzenlenen festivalde yağlı güreş etkinliklerinin yanı sıra çobanların katılımıyla bilgi ve koyun kırpma yarışmaları ile ATV yarışları yapıldı.



Festival, bazı sanatçıların verdiği konserle sona erdi.

AKP Ordu Milletvekili Oktay Çanak, yaptığı açıklamada, kentte güreş sporunun yaşatılması ve geliştirilmesi amacıyla çalıştıklarını söyledi.

Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara'nın Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesine dahil olduğunu ifade eden Çanak, şunları dile getirdi:

"Şu anda kendisi tüm müsabakalarda ilimizi temsil ediyor. Yine Büyükşehir Belediyemiz ve Gölköy Belediyemiz bünyesinde kurulan takımlarda yer alan birçok başarılı güreşçimiz, Ordumuzun adını Türkiye genelinde ve dünyada duyurmak için ter döküyor. Bu anlamda güreş sporunun gelişimine katkı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Enver Yılmaz’a, Gölköy Belediye Başkanımız Ali Kemal Mert’e, uzaktan gelen misafirlerimize ve bu festival alanını doldurarak destek veren tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum."

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Çoruh da festivalleri önemli bulduklarını anlattı.

Çoruh, "Önemli bulduğumuz bu tür festival ve şenliklerimizi, imkanlar ölçüsünde her zaman desteklemeye gayret gösteriyoruz. Bu festivaller, hem Ordumuzun güzelliklerinin tanıtımına çok önemli katkılar sağlıyor hem de atalarımızdan miras kalan kültürel değerlerimizi gelecek nesillere aktarmış oluyor. Birlik ve beraberliğimizi de pekiştiren bu festivaller ile farklı kültürden insanlarımız ve kardeşlerimizle bir araya gelmiş oluyoruz. Böyle güzel bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert de her yıl düzenledikleri festivalde güreş sporuna önem verdiklerini belirterek, "Gölköy Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz güreş takımımız, şu anda profesyonel 2. Lig'de mücadele ediyor. İnşallah 1. Lig'e çıkarak ilimizi burada temsil etmek ve kültürümüzde önemli bir yer tutan, ata sporumuz güreşin yaşatılması ve tanıtılmasına katkı sağlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mert, festivale 20 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiğini söyledi.



Başpehlivanlığı Gürel kazandı

İl içi ve dışından birçok güreşçinin katıldığı festivalde kıran kırana müsabakalar yapıldı.

Başpehlivanlığı, tüm rakiplerini yenerek finale yükselen Ordu Büyükşehir Belediyesi güreşçisi ve milli takım sporcusu Nedim Gürel kazandı.